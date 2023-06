Audi Q7 in Salzgitter gestohlen – Polizei erwischt Dieb auf A2

Die Braunschweiger Polizei hat am frühen Mittwochmorgen einen Autodieb auf der A2 gefasst. In einer Mitteilung heißt es, dass ein Mann mit einem gestohlenen Audi Q7 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs war und nicht auf Anhalte-Signale reagierte. Erst als zwei weitere Streifenwagen hinzukamen, konnten die Beamten den Fahrer dazu bewegen, die A2 an der Abfahrt Rennau zu verlassen und anzuhalten.

Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 37-jährige polnische Fahrer keinen Eigentumsnachweis für den Audi erbringen konnte. Zudem war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und es gab Anzeichen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Aufgrund der Erkenntnisse wurde er vorläufig festgenommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen, meldete sich der Eigentümer des Audis aus Salzgitter und gab an, dass sein Fahrzeug gestohlen worden sei.

Die Polizei leitete Verfahren wegen Kfz-Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Führen von Kraftfahrzeugen unter Einfluss berauschender Mittel ein.

red

