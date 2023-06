Salzgitters Südstadttreff erhält ein eigenes Kräuterbeet

Salzgitter-Bad. An dem Projekt der Wohnbau sollen Alt und Jung mitarbeiten. Es gibt bereits viele Freiwillige. Wie die Pflege läuft, lesen Sie hier.

Axel Kornblum musste nicht lange bitten. Im Handumdrehen fassten die ersten Mieter und Gäste mit zu. Schleppten Erde und Pflanzen zum Beet, griffen zur Schaufel und legten los. Dieses Projekt kam offensichtlich gleich zu Beginn gut an. Direkt am Südstadtzentrum der Wohnbau am Eichendorffplatz ist ein riesiges Kräuterbeet entstanden. Terrassenartig angelegt, bietet es auch Senioren gute Möglichkeiten, ein wenig zu gärtnern, Kräuter zu ernten, oder die Beete ein wenig zu pflegen.

Am Südstadtzentrum kann künftig das Kräuterbeet gepflegt werden – es darf aber auch geerntet werden

Anlässlich des „Tages der Nachbarschaft“ hatte die Wohnbau mit dem Südstadtzentrum zu der Pflanzaktion ans neue Beet eingeladen. Zuvor hatte die Wohnbau das Beet angelegt und alles zum Bepflanzen vorbereitet. Mehr als 20 Mieterinnen und Mieter hatten sich gemeldet und bereit erklärt, auch künftig zu helfen. Auch die private Kita von nebenan möchte mitmachen. Axel Kornblum, Leiter Gartenregie der Wohnbau, hatte die Pflanzen besorgt. Susanne Felka, Soziales Management, kümmerte sich mit ihrem Team aus dem Treff um die Gäste aus der Nachbarschaft.

So war es dann eine bunte Gruppe, die sich am Kräuterbeet einfand. Nun fehlt allerdings noch eine Bank, damit sich die Senioren nach getaner Arbeit im Kräuterbeet ausruhen und den Duft der Pflanzen genießen können. „Die kommt noch“, versprach Axel Kornblum abschließend.

Schon zum Start haben sich 20 Freiwillige gefunden, die sich ums Beet kümmern wollen

Und als besondere Überraschung hatte er zur Einweihung auch einige Zucchini- und Kürbispflanzen dabei, die auf dem kleinen Erdhügel am Spielplatz gepflanzt werden sollten. „Das ist die Erde, die wir beim Bau des Beetes ausgehoben haben. Wir haben sie vor Ort gelassen und auch schon bepflanzt“, erklärte Kornblum, bevor es dann ein wenig Musik und einige Bratwürste für die Gäste der kleinen Einweihungsfeier gab.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de