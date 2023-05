Große Kundgebung Salzgitter zeigt sich am 1. Mai „ungebrochen solidarisch“

Der Demonstrationszug in Lebenstedt war beeindruckend. Ziel war die „Alte Feuerwache".

Lebenstedt. Demo und Kundgebung zum „Tag der Arbeit“ lockten in Salzgitter 3500 Menschen. Was die Redner in Lebenstedt forderten, lesen Sie hier.