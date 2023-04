Das Schadstoffmobil ist in Salzgitters Stadtteilen unterwegs

In allen Stadtteilen Salzgitters werden der Städtische Regiebetrieb (SRB) und das Entsorgungszentrum Salzgitter in der Zeit vom 2. bis 12. Mai Sonderabfälle und Elektrokleingeräte aus Haushalten einsammeln. Am Schadstoffmobil werden alle gebührenfreien Sonderabfälle wie Altfarben und Lacke, Altbatterien (keine Autobatterien), Chemikalien, Energiesparlampen, Putz- und Reinigungsmittel, nicht entleerte Spraydosen, Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel und andere Sonderabfälle in haushaltsüblicher Menge angenommen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sonderabfälle sollten möglichst in der Originalverpackung oder in geeigneten, entsprechend beschrifteten Behältnissen und nicht vermischt abgeben werden, heißt es. Behältnisse mit einem Seitenmaß über 40 Zentimeter und einem Gewicht über 20 Kilogramm könnten nur bei der Abfallentsorgungsanlage Diebesstieg abgegeben werden. Im Rahmen des Elektro- und Elektronikaltgerätegesetzes würden auch Elektrokleingeräte bis zu einer Kantenlänge von 40 Zentimetern kostenfrei am Schadstoffmobil angenommen. Dazu gehörten zum Beispiel Rasierer, Fön, elektrische Zahnbürste, Mixer, Toaster sowie auch Handys.

Große Geräte können nicht mitgenommen werden

Größere Geräte aus der Unterhaltungselektronik, Computer und Haushaltsgeräte wie Staubsauger oder Mikrowelle könnten aus Kapazitätsgründen nicht mitgenommen werden. Die kostenlose Annahme für Elektrogeräte aus Haushalten erfolge ebenfalls in der Abfallentsorgungsanlage Diebesstieg. Auch Sonderabfälle, die gemäß Abfallentsorgungssatzung gebührenpflichtig sind – beispielsweise Altöl, Altreifen und Asbest – könnten auch nur dort entsorgt werden.

Restabfalltonne ist nicht für Elektroaltgeräte da

Der SRB weist darauf hin, dass die Entsorgung von Elektroaltgeräten sowie Sonderabfällen über die Restabfalltonne nicht gestattet ist. Insbesondere Lithium-Ionen-Akkus von zum Beispiel Werkzeugen oder andere leicht entzündliche oder explosive Stoffe wie Calciumkarbid oder nicht entleerte Spraydosen seien als Sonderabfall zu entsorgen. Bei unsachgemäßer Handhabung und Entsorgung bestehe die Gefahr der Selbstentzündung.

Alle Termine können im Abfallkalender 2023 nachgelesen werden. Fragen zur Sonderabfallentsorgung beantwortet die Abfallberatung des SRB: Telefon (05341) 8393741.

