DSDS-Finale 2023: Wird Monika Gajek heute Deutschlands Superstar?

Auf geht’s! Nach ziemlich genau drei Monaten geht heute Abend die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zu Ende. Im Kölner Coloneum steht das seit Tagen restlos ausverkaufte Mega-Finale an. Kann sich Monika Gajek aus Salzgitter gegen ihre drei Konkurrenten durchsetzen? In drei Runden präsentieren sich ab 20.15 Uhr sie, Kiyan Yousefbeik aus Hannover, Lorent Berisha aus der Schweiz und Sem Eisinger aus Frankfurt am Main auf der größten Castingshow-Bühne Deutschlands einem Millionenpublikum.

Erst singen die Finalisten ihr Staffelhighlight, bei Monika Gajek ist es „Midnight Sky“ von Miley Cyrus. Dann geht es um den Magic Moment, bei der 21-Jährigen ist es „Clown“ von Emeli Sandé. In der finalen Runde gibt es vier Weltpremieren. Alle vier Superstar-Anwärter singen ihren von VIZE produzierten Siegersong. Monikas eingängiges Stück, das wie die übrigen seit Freitag zum Download bereitsteht, heißt „Deep End“. Wie wird es der Jury um Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony gefallen?

Gegen 0.15 Uhr dann der spannendste Augenblick der Staffel: Moderatorin Laura Wontorra verkündet das Endergebnis. Wer gewinnt 100.000 Euro, einen Plattenvertrag mit Universal Music - und geht mit DSDS-Chef-Juror Dieter Bohlen auf Tournee?

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Seit 2002 läuft „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL. In der ersten Staffel konnte Alexander Klaws die Casting-Show für sich entscheiden. Das Gewinnerlied: "Take Me Tonight". Heute ist er unter anderem als Musical-Darsteller tätig. Foto: dpa Picture-Alliance / Achim Scheidemann / picture-alliance / dpa

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Im Herbst 2003 ging DSDS in die zweite Runde. Dieses Mal konnte eine Frau das Finale für sich entscheiden: Elli Erl. Sie gewann mit dem Hit "This Is My Life". Mittlerweile arbeitet Erl als Lehrerin. Foto: T-F-Foto / Imago

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Die dritte Staffel DSDS 2005/2006 gewann Rocker Tobias Regner - sein Song hieß "I Still Burn". Privat macht er bis heute Musik und gibt Gitarrenunterricht. Foto: Ralph Orlowski / Getty Images

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Mark Medlock war der Superstar 2007: Der Sieger der vierten Staffel gewann mit "Now or Never" und produzierte im Anschluss viele Songs mit Dieter Bohlen. Foto: T-F-Foto / imago

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln 2008 gewann Thomas Godoj die Castinsow. Er sang "Love Is You". Er veröffentlichte mehrere Alben und sogar ein Buch. Foto: T-F-Foto / imago



DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Daniel Schuhmacher entschied die sechste Staffel DSDS für sich. "Anything but Love" hieß sein Siegersong. Er ist noch heute als Musiker aktiv. Foto: teutopress / imago

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Mehrzad Marashi war der Gewinner aus dem Jahr 2010. Er setzte sich in der siebten Staffel gegen Menowin Fröhlich durch und gewann mit "Don’t believe". Beide sind noch heute als Musiker aktiv. Foto: STAR-MEDIA / imago stock&people

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Der wohl bekannteste DSDS-Sieger stammt aus dem Jahr 2011: Pietro Lombardi. Sein Song "Call My Name" wurde zu einem Hit - und der Musiker später zu einem DSDS-Juroren. Foto: Future Image / imago stock&people

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Luca Hänni ist der erste Schweizer, der das DSDS-Casting für sich entscheiden konnte. 2012 gewann er mit "Don't Think About Me". Er ist bis heute Musiker und nahm 2020 zudem an "Let's Dance" teil. Foto: T-F-Foto / imago stock&people

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Mit Beatrice Egli gewann 2013 die erste Schlagersängerin die Casting-Show. Ihr Song hieß "Mein Herz". Sie feiert seitdem mit ihrem Musikstil große Erfolge. Foto: Christian Marquardt / Getty Images



DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Aneta Sablik: Sie entschied das Finale der elften Staffel DSDS für sich. Ihr Song hieß "The One". Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Severino Seeger gewann die zwölfte Staffel der Show. "Hero Of My Heart" erreichte in den Charts leider keine hohe Platzierung. Nach seinem Sieg wurde er in einem Verfahren wegen Betrug zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Daraufhin distanzierten sich sowohl Dieter Bohlen als auch der Sender RTL von ihm. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Am 7. Mai 2016 wurde Prince Damien Ritzinger zum neuen Superstar gekürt. "Glücksmoment" hieß der Song, der seine Karriere ins Rollen brachte. Später wurde er zum RTL-Dschungelkönig. Foto: Mathis Wienand / Getty Images

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Alphonso Williams hat die 14. Staffel gewonnen. Der gebürtige Amerikaner sang den Song "What Becomes Of The Broken Hearted". Nach einer erfolgreichen Musik- und TV-Karriere starb Williams 2019 an Krebs. Foto: Christoph Hardt / imago/Future Image

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Er schrieb den Song „Königlich“, sie gewann damit Staffel Nummer 15 von „Deutschland sucht den Superstar“: Die damals 16-jährige Marie Wegener und Dieter Bohlen umarmen sich nach dem Sieg der Schülerin im Mai 2018. Foto: Michael Gottschalk / Getty Images



DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Davin Herbrüggen gewann 2019 DSDS. Der 20-Jährige begeisterte das Publikum und die Zuschauer mit seinem Song "The River" und macht bis heute Musik. Foto: Henning Kaiser/dpa

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln 2020 ging Ramon Roselly als DSDS-Sieger 2020 hervor. "Eine Nacht" hieß sein Gewinnerlied und es folgten viele weitere Hits. Foto: Stefan Gregorowius/dpa

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Jan-Marten Block ist der Sieger der DSDS-Staffel 2021. Der damals 25-jährige Azubi setzte sich im Finale der 18. Staffel gegen seine drei verbliebenen Konkurrenten durch. Foto: Stefan Gregorowius/TVNOW/dpa

DSDS- Das sind die Gewinner aller Staffeln Die 19. Staffel der Castingshow DSDS gewann Harry Laffontien. Er ist der bisher letzte TV-Superstar. Foto: Joshua Sammer/Getty Images

Offene Castings für neue DSDS-Staffel unmittelbar vor dem Finale

Für Überraschung sorgte vor zwei Wochen Bohlens Aussage in der ersten Live-Show, dass der Casting-Dino „DSDS“ trotz rückläufiger TV-Quoten in eine Verlängerung geht, eine 21. Staffel geplant ist. Heute, unmittelbar vor dem Finale, finden am Coloneum die ersten offenen Castings für die neue Superstar-Runde statt. Die Neuheit: Es gibt keine Altersobergrenze mehr. Interessierte ab 16 Jahren können vorbeikommen und sich entweder selbst mit einem Instrument begleiten oder eine Instrumentalversion auf einem USB-Stick mitbringen.

