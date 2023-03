Cinna und Olumni aus Salzgitter können nicht ohne einander

Die beiden Katzen Cinna und Olumni sind Schwestern und wurden im Tierheim Salzgitter zur Weitervermittlung abgegeben. Ihre Zeit im Tierheim haben sie bislang gut verlebt. Jetzt wird es für das Duo aber Zeit für ein neues Zuhause.

Im Juni 2022 kamen die Geschwister Cinna und Olumni auf die Welt. Sie wuchsen in ihrem Zuhause behütet auf, lernten ihre Umgebung kennen und durften bereits in ihren ersten Lebensmonaten auf ihre ersten Erkundungstouren im Freien gehen. Für die jungen Katzendamen änderte sich im Frühjahr dieses Jahres jedoch alles, denn ihre Katzeneltern konnten sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern, heißt es in der Mitteilung des Tierheims aus Salzgitter-Bad.

Die jungen Katzen sind aufgeschlossen, verschmust und verspielt

Die Halter entschieden sich dazu, die kleinen Fellnasen in die Obhut des Tierheims in Salzgitter-Bad zu geben, um sie von hier aus weiter in ein gutes Zuhause zu vermitteln. Unter dem Tierpflegepersonal gelten die „Tiere der Woche“ als aufgeschlossen, verschmust und verspielt. Ein Beleg: Unser Fotograf wurde regelrecht überfallen, als er zum Fotoshooting das Katzenzimmer betrat.

Cinna und Olumni haben keine großen Berührungsängste. Doch Vorsicht: hektische Bewegungen mögen die beiden gar nicht. Wir es ihnen zu hektisch, treten sie lieber schnell den Rückzug an. In ihrem zukünftigen Zuhause, in dem ein kuschliges Sofa zum Verweilen vorhanden sein sollte, sollte zudem die Möglichkeit zum Freigang gegeben sein.

Wer kann den beiden ein ruhiges Zuhause mit Freigang bieten?

Die flauschigen Katzen sind noch sehr jung und möchten unbedingt gemeinsam zahlreiche Outdoor-Abenteuer erleben und ganz viele neue Dinge kennenlernen. Ihr altes Zuhause strahlte viel Ruhe aus, an die sich die Fellnasen gewöhnt haben. Ein unruhiger Haushalt kommt für die Katzen somit nicht in Betracht. Wer sich ernsthaft für die beiden Katzendamen interessiert, kann sich beim Tierheim in Salzgitter-Bad melden.

