Erste Solarbänke in Salzgitter aufgestellt – und schon beschmiert

Die ersten Solarbänke aus dem EU-Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ stehen in der City von Lebenstedt. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Dabei handele es um zwölf Solarbänke im Bereich der Chemnitzer Straße sowie zwischen der Bushaltestelle Bahnhof/ZOB und dem Bahnhof Lebenstedt. Diese dienten nicht nur als zusätzliche Sitzmöglichkeiten: Frei nach dem Motto „chillen-chatten-chargen“ würden auch smarte Funktionen geboten. So verfügten die Bänke jeweils über zwei USB-Ladebuchsen und QI-Ladeflächen für Smartphones, die kabelloses Laden unterstützen, einfach per Auflegen.

Die neuen Bänke haben Solarmodule und bieten kostenfreies Internet

Die eingebauten Solarmodule versorgten die Bänke vollkommen autark mit dem nötigen Strom und böten eine gesteuerte Beleuchtung in den Abendstunden. „Über Solarbänke, die ein WIFI- Symbol haben, bietet die Stadt Salzgitter zusätzlich ein kostenfreies Internet per WIFI-Hotspot mit dem Namen freeWIFI Salzgitter an. Die Aktivierung der Zugänge ist bereits erfolgt“, teilt die Stadt weiter mit.

Alle Informationen und Hinweise zur Nutzung der Bänke könnten Bürgerinnen und Bürger auch über den auf den Bänken abgebildeten QR-Code abrufen. Mehr Informationen zu den Innenstadtprojekten gibt es laut Verwaltung auf der Internetseite der Stadt Salzgitter unter den Schlagwörtern: Perspektive Innenstadt.

Die ersten Bänke in Lebenstedt sind bereits beschmiert worden

Wie lange die Bänke den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stünden, werde von der Art der Nutzung abhängen. „Ein sachgemäßer sorgsamer Umgang wird die Lebensdauer deutlich erhöhen und damit einen dauerhaften Mehrwert für Salzgitters Innenstädte bieten“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dass genau das ein Problem werden könnte, hat sich bereits gezeigt. Wie nämlich Jan Erik Bohling, Wirtschaftsdezernent der Stadt, während der jüngsten Sitzung des Rates mitteilte, seien die ersten Bänke bereits beschmiert worden.

