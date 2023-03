Sollte es zum Schuljahresbeginn mehr als 26 Abc-Schützen in der Grundschule Sehlde geben und zwei Klassen erforderlich sein, werden die Schulanfänger aus Klein Heere (Foto) in der Grundschule Elbe beschult. In diesem Sinne wird die Festlegung der Schulbezirke in der Gemeinde Baddeckenstedt geändert.