Diese 6 Top-Jobs sind derzeit in Salzgitter zu haben

Sie sind Augenarzt oder Augenärztin? Oder Lehrer beziehungsweise Lehrerin, technischer Redakteur oder technische Redakteurin? Und Sie suchen einen Job? Dann hätten wir hier vielleicht etwas für Sie. Wir haben nämlich bei der Agentur für Arbeit nachgefragt, welche sechs Top-Jobs derzeit in Salzgitter nicht besetzt sind. Hier ist die Auswahl, die die Experten der Agentur für Arbeit für uns getroffen haben (siehe Grafik oben). Insgesamt gibt es derzeit in Salzgitter übrigens bei 1067 offene Stellen bei 5289 Arbeitslosen.

Die meisten offenen Stellen gibt es in Salzgitter bei den „fertigungstechnischen Berufen“. 213 Jobs sind hier für Salzgitter im Bestand der Bundesagentur für Arbeit. Top 2: die Verkehrs - und Logistikberufe mit 161 offenen Stellen; Top 3: medizinische und nicht-medizinische Gesundheitsberufe (135 offene Stellen). Spannend übrigens, dass trotz der vielen freien Stellen im Bereich „Gesundheitsberufe“ im vergangenen Jahr die Zahl der Beschäftigten im Heim- und Sozialwesen am stärksten gestiegen ist: 111 Stellen hat es hier innerhalb eines Jahres mehr gegeben.

So kommt es, dass es so viele Bewerber für Stellen in den Bereichen Sicherheit und Reinigung gibt

Und wie es kommt, dass es in Salzgitter besonders viele Bewerber für Stellen in den Bereichen Sicherheit, Reinigung sowie Land-, Forst- und Gartenbau gibt, erklärt Stefan Freydank, Presse und Marketing, der Agentur für Arbeit in Braunschweig. Auf eine freie Stelle im Bereich „Sicherheitsberufe“ kommen laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit in Salzgitter 19,2 Bewerber. Bei den Reinigungsberufen sind es 17,8 und bei Land-, Forts- und Gartenbau 17,5. Freydank: „All unsere Kunden haben ein Ziel vor Augen – einen Job anzutreten. Sie werden je nach Qualifikation einsortiert. Und zum Beispiel Reinigungshelfer, das kann eigentlich jeder Mensch.“

