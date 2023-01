Volkshochschule startet ins Frühjahr – etwa mit Waldbaden

Sprachen lernen, berufliches Wissen erweitern oder neue Aktivangebote kennenlernen: Solche Angebote finden sich im aktuellen Kursprogramm der Volkshochschule (Thiestraße 26a). Das Semester beginnt am 1. Februar, teilt die Stadt mit. Das Besondere: Gedenk- und Aktionstage, die im neuen Heft entdeckt werden können.

Institutionen rufen zu Gedenk- und Aktionstagen auf

Verschiedene Institutionen wie die UNO, die Weltgesundheitsorganisation oder die UNESCO rufen zu diesen besonderen Tagen auf. Den Weltenergiespartag finden Sie im Bereich Politik/Umwelt, den Kindertheatertag in der Jungen Volkshochschule, den Tag des Kompetenzerwerbs im EDV-Bereich, den Deutsch-Französischen Tag bei den Sprachen.

Im Programm gibt es Neues und Bewährtes: 92 Gesundheitskurse, 65 Sprachkurse, 83 EDV-Kurse, 39 Kurse zu Kultur und zum Gestalten; 29 Kurse im Bereich Arbeit und Beruf; 48 Kurse rund um Politik, Gesellschaft und Umwelt sowie 41 Kurse in der „jungen vhs“ stehen dabei zur Auswahl. Mit 20 Online-Vorträgen geht das Wissenschaftsmagazin „vhs.wissen.live“ weiter.

Ein Kursus: Survivaltraining für taffe Väter und mutige Kids

Einige Kurs-Beispiele: Survivaltraining für taffe Väter und mutige Kids, Energie im Haushalt richtig verwenden, Objekt-Kunst aus Draht-Gips-Pappmaché, Stressbewältigung durch Achtsamkeit, Überleben in schwierigen Zeiten – in Lösungen denken, Yoga im Freien oder japanisches Bogenschießen, Vorträge über aktuelle Themen oder berufliche Weiterbildungsangebote. Das Semester wird erneut kabarettistisch eröffnet. Am Donnerstag, 26. Januar, ist Rena Schwarz ab 19 Uhr in der Kulturscheune in Lebenstedt zu Gast.

Die Programme liegen an vielen öffentlichen Plätzen aus und sind online abrufbar. Die Kursanmeldung kann schriftlich oder im Online-Buchungsverfahren unter www.vhs-salzgitter.de erfolgen. Das VHS-Team berät auch gern telefonisch unter (05341) 839-3604 oder 839-2200.

Lesen Sie auch:

http://Bildungsoase_startet_durch_in_Salzgitters_kleinstem_Stadtteil{esc#236812689}[news]

http://VHS_Salzgitter_bildet_online_weiter_–_auch_über_Liebe_und_Ethik{esc#228958951}[news]

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de