Salzgitter. Spielkonsolen vom Atari bis zur neuesten Playstation, Mangas, Sammelkarten und Lego – im Laden „Pinkepank“ gibt es für jeden eine bunte Auswahl.

Dieser Laden ist ein Paradies. Für jeden. Das Alter spielt hier keine Rolle. Hier findet jeder, was er mag, liebt, einst mit Feuereifer gesammelt hat oder noch immer sammelt. Ein Besuch im „Pinkepank“ ist ein Abenteuer, eine Zeitreise oder ein Moment, in dem sich Wünsche erfüllen. Wir haben uns in dem Spielwarenladen der besonderen Art in Lebenstedt umgesehen.