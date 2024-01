Salzgitter. Rund 14.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene besuchen in Salzgitter eine Schule. Doch welche Bildungseinrichtungen gibt es?

Etwa 14.000 Schülerinnen und Schüler besuchen in Salzgitter allgemein- und berufsbildende Schulen. Welche Bildungsorte es in der Stahlstadt gibt, hat die Redaktion mithilfe der Stadt Salzgitter in einer Übersicht zusammengestellt.

Das sind die Grundschulen in Salzgitter

1: Grundschule St. Michael: Goethestraße 35, Lebenstedt. E-Mail: gs.st.michael.salzgitter@t-online.de; Telefonnummer: (05341) 45470. Schülerzahl: 223.

2; Grundschule Am Ostertal mit Außenstelle: Hinteres Ostertal 2, Lebenstedt. Sekretariat@gs-ostertal.de; (05341)44686. Schüler: 410.

3: Grundschule am See: Ulmenried 4 bis 6, Lebenstedt. Sekretariat@gsamsee.de; (05341)42748. Schüler: 308.

4: Kranichdammschule: Mammutring 2 bis 8, Lebenstedt. Schulleitung@kranichdammschule.de; (05341)65866. Schüler: 348.

5: Grundschule Am Fredenberg: Goerdelerstraße 39, Lebenstedt. Info@gsfredenberg.de; (05341) 51733. Schüler: 323.

6: Grundschule Dürerring: Dürrering 25, Lebenstedt. Sekretariat@gsduererring.de; (05341) 59 799. Schüler: 261.

7: Grundschule Hallendorf: Westernstraße 8 bis 10, Hallendorf. Grundschule-hallendorf@t-online.de; (05341) 17 027. Schüler: 164.

8: Grundschule Lichtenberg mit Außenstelle Lesse: Upn Kampe 14, Lichtenberg. Grundschule.lichtenberg@t-online.de; (05341) 58377. Schüler: 248.

9: Grundschule Altstadtschule mit Außenstelle Wiesenstraße: Altstadtweg 1 bis 3, Bad. Altstadtschule-salzgitter.info@t-online.de; (05341) 396101. Schüler: 454.

10: Grundschule Am Ziesberg mit Außenstelle Waldschule: Hagenstraße 33 bis 41, Flachstöckheim. Gsamziesberg@web.de; (05341) 31301. Schüler: 450.

11: Grundschule Am Gutspark: Opperklappe 8, Flachstöckheim. Sekretariat@sag-sz.de; (05341) 9635. Schüler: 126.

12: Grundschule Ringelheim: Silberkamp 2, Ringelheim. Gsringelheim@web.de; (05341) 33474. Schüler: 87.

13: Grundschule Am Sonnenberg: Sonnenbergweg 23 bis 25, Gebhardshagen. Schulleitung@gssonnenberg.de; (05341) 72907. Schüler: 319.

14: Grundschule Steterburg: Breslauer Straße 58, Thiede. Schulleitung@gssteterburg.de; (05341) 265501. Schüler: 241.

15: Grundschule Thiede: Dr. Heinrich-Jasper-Straße 16, Thiede. Schulleitung_gs_thiede@web.de; (05341) 26150. Schüler: 227.

16: Grundschule Nord: Pestalozzistraße 20, Lebenstedt. Sekretariat@gs-sznord.de. Schüler: 147.

17: Heinrich-Albertz-Schule: Watenstedter Straße 26, Watenstedt. Verwaltungs@evgs.de; (05341) 1889205. Schüler: 38.

Das sind die Förderschulen in Salzgitter

18: Pestalozzischule (Schwerpunkt Lernen): Pestalozzistraße 8-16, Lebenstedt. Sekretariat@pestalozzischule-salzgitter.de; (05341) 65802. Schüler: 76.

19: Kranichdammschule (Schwerpunkt Sprache): Mammutring 2 bis 8, Lebenstedt. Schulleitung@kranichdammschule.de; (05341) 65866. Schüler: 95.

20: Maria-Montessori-Schule (Schwerpunkt Geistige Entwicklung): Storchenkamp 12, Lebenstedt. Montessori-schule-sz@t-online.de; (05341)659848. Schüler: 126.

Das sind die Hauptschulen in Salzgitter

21: Hauptschule An der Klunkau: Klunkau 5 bis 7, Lebenstedt. Hs-klunkau@web.de; (05341)178675. Schüler: 320.

22: Hauptschule Am Fredenberg: Hans-Böckler-Ring 14 bis 16, Lebenstedt. Verwaltung@hs-fredenberg.de; (05341)8397288. Schüler: 218.

23: Dr.-Klaus-Schmidt-Hauptschule: Erikastraße 10 bis 12, Salzgitter-Bad. Dr.klaus-schmidt-hauptschule@gmx.de; (05341) 35010. Schüler: 232.

24: Hauptschule Thiede: Am Sportpark 5, Thiede. Sekretariat@hs-thiede.de; (05341) 264255. Schüler: 147.

25: Schule am Gutspark: Opperklappe 8, Flachstöckheim. Sekretariat@sag-sz.de; (05341) 9635. Schüler: 78.

Das sind die Realschulen in Salzgitter

26: Emil-Langen-Realschule: Saldersche Straße 5a, Lebenstedt. Sekretariat@elrs.de; (05341) 8397570. Schüler: 643.

27: Gottfried-Linke-Realschule:Hans-Böckler-Ring 8 bis 10, Lebenstedt. Sekretariat@glrsz.de; (05341) 8397211. Schüler: 552.

28: Realschule Salzgitter-Bad: Friedenstraße 4 bis 5, Bad. Verwaltung@rs-sz-bad.de; (05341) 35500. Schüler: 522.

29: Realschule Gebhardshagen: Bodenbacher Ring 2 bis 8, Gebhardshagen. Sekretariat@rsg-sz.de; (05341) 70749. Schüler: 323.

30: Realschule Thiede, Panscheberg 56. Thiede. Rs-thiede.sekretariat@t-online.de, (05341) 29300. Schüler: 245.

Das sind die Gymnasien in Salzgitter

31: Gymnasium Am Fredenberg: Hans-Böckler-Ring 14 bis 16, Lebenstedt. Verwaltung@gymfred.de; (05341) 8397260. Schüler: 543.

32: Kranich-Gymnasium: An der Windmühle 23 bis 27, Lebenstedt. E-Mail: schulleitung@kranichgym.de; Telefonnummer: (05341) 8397500. Schülerzahl: 1.007.

33: Gymnasium Salzgitter-Bad: Am Eikel 22, Bad. E-Mail: sekretariat@gymszbad.de; Ruf (05341) 8397620. Schülerzahl: 1.103.

IGS

34: Integrierte Gesamtschule Salzgitter, Pestalozzistraße 20, Lebenstedt. E-Mail: igs-salzgitter@t-online.de; Telefonnummer: (05341) 8397800. Schülerzahl: 981.

Berufsbildende Schulen

35: BBS Fredenberg: Hans-Böckler-Ring 18/20, Lebenstedt. E-Mail: verwaltung@bbs-fredenberg.eu; Telefonnummer: (05341) 8397300. Schülerzahl, Teilzeit: 1.188; Vollzeit: 966.

36: Ludwig-Erhard-Schule: Johann-Sebastian-Bach-Straße 13/17, Lebenstedt. E-Mail: verwaltung@les-sz.de; Telefonnummer: (05341) 8397100. Schülerzahl, Teilzeit: 424; Vollzeit: 423.

Weitere Einrichtungen

37: Tagesbildungsstätte der Lebenshilfe, Tom-Mutters-Schule: Sandgrubenweg 42, Gebhardshagen. E-Mail: tom-mutters-schule@lebenshilfe-sz.de; Telefonnummer: (05341) 872240. Schülerzahl: 91.

38: Ostfalia, Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien in Salzgitter: Karl-Scharfenberg-Straße 55 bis 57, Calbecht. E-Mail: info@ostfalia.de; Telefonnummer: (05331) 9 390. Zahl der Studierenden in Salzgitter zum Wintersemester 22/23: 1877.

39: Volkshochschule der Stadt Salzgitter: Thiestraße 26a, Lebenstedt. E-Mail: vhs@stadt.salzgitter.de; Telefonnummer: (05341) 8393604.

40: Musikschule der Stadt Salzgitter: Wehrstraße 27, Lebenstedt. E-Mail: infomusikschule@stadt.salzgitter.de; Telefonnummer: (05341) 8393435.