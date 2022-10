Salzgitter. Kiss Forever, 30 Jahre Art of Mouth und romantische Musik – das können Sie in der Stahlstadt erleben

Veranstaltungen Salzgitter Das sind die Top 3 Veranstaltungen am Wochenende in Salzgitter

Dieses Wochenende wird es in Salzgitter musikalisch und komödiantisch. In der Kulturscheune tritt eine Band auf, die den Geist der Band „Kiss“ schon seit 1995 am Leben erhält, während es mit dem Duo Mattick-Huth im Fürstensaal im Schloss Salder eher romantisch-klassischer zugeht. Wer den Drang nach Comedy hat, kann sich dieses Wochenende auf das 30-jährige Bühnenjubiläum von Lutz Schwarz und Peter Wehrmann freuen.

Forever Kiss in der Kulturscheune

1995 gegründet, entwickelten sich die Auftritte der Coverband „Kiss-Forever“ immer mehr zu einem authentischen „Kiss“-Konzert. Von den Original-Kostümen, Schuhen mit Plateausohle bis zum Feuerschlucken und Blutspucken. Inzwischen sind sie in ganz Europa unterwegs und haben auf den großen Festivals gespielt. Das Programm der „Kiss-Forever“-Band umfasst den gesamten Rahmen von „Kiss“. In den folgenden 20 Jahren spielte die Band mehr als 1500 Shows in 27 verschiedenen Ländern und liegt damit im weltweiten Vergleich weit über den anderen Kiss-Coverbands. Mittlerweile wurde die Band als „No. 1 European Kiss tribute band” ausgezeichnet. Der Auftritt von „Kiss Forever“ beginnt am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei Reservix. Kostenpunkt: 26 Euro.

Die Coverband „Kiss-Forever“ spielt dieses Wochenende in der Kulturscheune. (Archiv) Foto: Mark Haertl

Duo Mattick-Huth im Fürstensaal

Am Sonntag, 30. Oktober, tritt das Duo Mattick-Huth ab 17 Uhr im Fürstensaal in Schloss Salder auf. Christian Mattick (Flöte und Sprecher) und Mathias Huth (Klavier) präsentieren ihr Programm „Wiener Kongress – Musik der Wiener Klassik und Frühromantik für Flöte und Klavier - Briefe von Mozart, Beethoven und Schubert.“ Inzwischen hat das Duo Mattick-Huth eine Vielzahl thematischer Programme entwickelt, die jeweils ein vielseitiges Gesamtbild einer Epoche vermitteln und dadurch zu einem umfassenden Musik-Erleben einladen. Eine der intensivsten Epochen der deutschen Musikgeschichte wollen die Musiker beim Konzert in Salzgitter darstellen: die Zeit zwischen 1780 und 1830 in Wien. Der Wechsel von Klassik zur Romantik ist verbunden mit einem grundlegenden Wandel im Verständnis der Musik und der Aufgabe des Musikers in seiner Zeit: Mozart war der erste Komponist, der für sich eine Unabhängigkeit von Fürst oder Bischof erreichen wollte, Franz Schubert verstand sich als unabhängiger Künstler, nur sich selbst und seiner Berufung verpflichtet. Drei Generationen von Komponisten, deren Wege sich in Wien zum Teil gekreuzt haben, versammeln sich hier zu einem künstlerischen Wiener Kongress ganz eigener Art. Ergänzt wird das musikalische Erlebnis durch kurze Textzitate aus Briefen von Mozart, Beethoven und Schubert. Kostenpunkt: 17 Euro.

30 Jahre Art of Mouth

Am Freitag, 28. Oktober, feiern die Comedy-Stars Lutz Schwarz und Peter Wehrmann nach coronabedingter Verspätung ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum in der Kulturscheune. Bei über 70 TV-Produktionen und Shows und zahlreichen Festivals konnten die Comedians in dieser Zeit mitwirken. Unter dem Motto „Zwei Verrückte – ein Sound“ will Das Duo mit dem Namen „The Art of Mouth“ zeigen, was alles mit der menschlichen Stimme möglich ist. Moderiert wird der Abend von Thomas Nicolai, bekannt unter anderem aus dem Quatsch Comedy Club. YouTube-Star und Musiker Marti Fischer soll dem Abend als Spezialgast beiwohnen. Einlass in der Kulturscheune ist ab 18.30 Uhr. Im Vorverkauf kosten Karten 22 Euro. Bei Eventim können sie online vorbestellt werden.

Lutz Schwarz (links) und Peter Wehrmann feiern am Wochenende ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Foto: Privat / Veranstalter

