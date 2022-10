Blechfassade? Neubau in Salzgitter-Bad ist ein Dauerthema

Der geplante Neubau in der Marktstraße 4 und 6 in Salzgitter-Bad war am Mittwochabend erneut Thema im Ortsrat der Ortschaft Süd. Noch immer nämlich sind am Bauzaun keine Planen angebracht, um den optischen Eindruck am Klesmerplatz zu verbessern. „Im Mai hatten wir uns mit der Wohnbau und der Wis geeinigt, dass der Zaum aufgehübscht werden soll. Im Juni haben wir uns dann vor Ort getroffen, um die Details zu besprechen. Jetzt ist Oktober – und passiert ist bisher nichts“, rügte Ortsbürgermeister Andreas Triebe (CDU). Im alten Dorf in Lebenstedt hingegen sei ein Grundstück geräumt worden, „und gefühlt sofort waren Bilder und Informationen über das Bauvorhaben da“, ergänzte Triebe.

Die Fassade und die Parkplätze des geplanten Mehrfamilienhauses an der Marktstraße sind Thema im Ortsrat

Für Diskussionen sorgte erneut auch die Gestaltung des geplanten Mietshauses mit Hausarztpraxis und vorgehängter Fachwerkfassade, das die Wohnbau an der Marktstraße errichten will. Hermann Fleischer (Die Linke) hatte diverse Anfragen gestellt, die die Wohnbau nun schriftlich beantwortet hat. Darin heißt es unter anderem zur Gestaltung der Fassade: „Die Fassade ist aus einem Wechsel von geputzten Flächen mit vorgesetzter Fachwerkkonstruktion, vorgehängten Ziegelfassaden und einer Stehfalzbekleidung geplant.“

„Also doch Blechfassade“, hieß es dann in einem Teil des Gremiums. Dann meldete sich Michael Letter (SPD) zu Wort: „Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich Aufsichtsratsmitglied bei der Wohnbau bin. Aber: Da kommt kein Blech hin, sondern niedersächsisches Fachwerk. Und zum Thema Parkplätze: Es gibt Gespräche mit den Verantwortlichen des Ratskellers. Der hat auch Interesse daran, Parkplätze in der Tiefgarage zu vermieten. Die Sache mit dem Bauzaun ist allerdings in der Tat misslich.“ Laut Letter solle nun aber noch in diesem Jahr mit dem Projekt begonnen werden. Und: „Es haben sich bereits viele Interessenten für die Wohnungen gemeldet. Ich warne davor, das Projekt zu zerreden. Die Wohnbau hat sich bemüht, die Anregungen des Ortsrates aufzunehmen.“

Bemängelt worden waren im Ortsrat erneut auch die fehlenden Parkplätze für den Neubau. Die sollen in der Tiefgarage des Ratskellers geschaffen werden. „Ein Unding. Das geht so nicht. Jeder private Bauherr muss die Parkplätze auf seinem Grundstück nachweisen“, hatte Triebe gewettert.

Fleischer gab am Ende der Diskussion Letter für die nächste Aufsichtsratssitzung der Wohnbau mit auf den Weg: „Es sollte doch im Aufsichtsrat auch mal darüber gesprochen werden, ob nicht ein Bauschild aufgestellt wird, das über das Projekt informiert.“

Die Verwaltung informiert die Bürger zum geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt in Gitter

Eine Anfrage Fleischers zur Ortsdurchfahrt in Gitter hat die Verwaltung inzwischen mit einer Mitteilung beantwortet. Zu der nächsten Infoveranstaltung sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Die Stadt teilt dazu mit: „Die Planungen zum Ausbau der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße K 32 – Alte Salzstraße/Am Ritterhof in Gitter schreiten voran. Bereits am 12. Mai hatte es dazu einen Beteiligungstermin mit Mitgliedern der Dorfgemeinschaft Gitter und des Ortsrates gegeben. Zu den überarbeiteten Planungsansätzen findet jetzt eine zweite Beteiligungsveranstaltung statt. Der Fachdienst Tiefbau und Verkehr der Stadt Salzgitter lädt deshalb interessierte Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 13. Oktober, 18 Uhr, in die Mensa des Gymnasiums Salzgitter-Bad, Am Eikel 22, ein.“

