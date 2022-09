Beratungsstelle in Salzgitter erlebt Ende einer Ära

Salzgitter. Ulrike Hennies von der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt in Salzgitter geht in den Ruhestand. Sie trug zum Aufbau der Anlaufstelle bei.

Eine Ära geht zu Ende – darin ist sich das Team der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt einig. Mit dem Ruhestandsgesuch von Diplom-Sozial-Pädagogin Ulrike Hennies stehen große Veränderungen an. „Sie war für mich, und wohl für viele andere auch, das Gesicht der Beratungsstelle“, so Anja Stein, Rechtsanwältin und 2. Vorsitzende des Vereins.

So wirklich wahrhaben will keine der vier Frauen, dass der große Abschied tatsächlich naht. „Mit Friederike Schröder steht eine tolle und kompetente Nachfolgerin bereit“, beruhigt Hennies. Die junge Kollegin ist schon länger Teil des Teams. Bislang leitete die Erziehungswissenschaftlerin die Beratungs- und Interventionsstelle für häusliche Gewalt (BISS), welche in den gleichen Räumlichkeiten in der Berliner Straße 80 in Lebenstedt untergebracht ist. Das BISS besteht bereits seit 2012, nimmt aber den kleineren Teil der Beratungsstelle ein.

Trotzdem tritt Schröder in große Fußstapfen. Ulrike Hennies war eine Institution. 32 Jahre widmete sie sich voller Hingabe der Unterstützung und Beratung der von sexualisierter Gewalt Betroffenen. Früher, als das Thema größtenteils noch tabuisiert wurde und schambehaftet war, begann Hennies den Opfern eine Stimme zu geben. Sie trug zum Aufbau der Beratungsstelle bei und förderte ihre Erweiterung. Doch nicht nur das: Konzepte wurden entwickelt, Präventionsmaßnahmen ausgearbeitet.

Kinderschutz hat an Stellenwert gewonnen

Hennies jedoch bleibt bescheiden. Sie möchte keine große Verabschiedung ihrer Person. Ihr Wunsch ist es, dass ihr Abschied als Anlass genommen wird, um auf die zunehmende sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und die Arbeit der Beratungsstelle aufmerksam zu machen.

„Es geht darum, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten“, weiß auch Karen Westphal, Diplom-Psychologin, seit 25 Jahren mit dabei. „In den letzten zehn Jahren hat die Vernetzungsarbeit zugenommen. Der Kinderschutz hat insgesamt an Stellenwert gewonnen – in der Öffentlichkeit, in der Ausbildung und auch in der Fortbildung in Kitas und bei Lehrkräften“, sagt Hennies und ergänzt: „Wir müssen trotzdem noch handlungsfähiger werden. Um die Dynamiken wissen. Früher wurde Missbrauch oft verleugnet.“

Mittlerweile sei man in Salzgitter jedoch auf einem guten Stand. Doris Böning, Rechtsanwältin und 1. Vorsitzende des Vereins, hebt Ulrike Hennies’ Rolle noch einmal hervor: „Früher wurde das Thema von kaum jemandem thematisiert. Ulrike hat innovativ etwas erarbeitet. Eigene Thematiken eingebracht, Standards erarbeitet und die Beratungsstelle gestärkt“, sagt sie. „Viele engagierte Frauen haben dazu beigetragen“, ergänzt Hennies sofort und verweist beispielhaft auf die wichtige Rolle von Karen Westphal als Traumatherapeutin.

Die Beratungsstelle wurde 1989 auf Vereinsebene gegründet – diesen Status hat man bewusst beibehalten. Zunächst startete man mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen-Stelle. Hinzu kam eine zweite, die Ulrike Hennies erhielt. Nach fünf Jahren stieß Karen Westphal dazu. Seitdem bestritten Hennies und Westphal die Arbeit gemeinsam. Sie teilten sich wöchentlich 60 Stunden, die vom Land Niedersachsen und von der Stadt Salzgitter gestellt werden.

Seit fünf Jahren ist man zu dritt, allerdings stellt die Zusatzstelle mit nur zwölf Stunden eine Wackelpartie dar. Die Notwendigkeit der Beratungsstelle würde zwar von allen gesehen, die Finanzierung sei trotzdem fraglich. Es gäbe keine Regelförderung. Ihre Finanzierung stellt eine freiwillige Leistung dar. Daher sei man immer auch auf Spenden angewiesen. Für zusätzliche Projekte hingegen müssen gezielt Förderungen beantragt werden. „Wir haben schon viel Zeit damit verbracht an Geld zu kommen“, bedauert Friederike Schröder.

Arbeitsfeld wurde erweitert, die Räumlichkeiten jedoch nicht

Nicht nur die Finanzierung kostet Kapazitäten: „Die Wohnungssuche ist seit einem Jahr ein großes Thema“, so Schröder. „Unser Arbeitsfeld hat sich erweitert, aber die Räumlichkeiten haben sich nicht verändert.“ Die Kriterien für eine neue Wohnung sind gar nicht so hoch: Schön wäre ein anonymer Eingang, ein barrierefreier Zugang und eine gute Verkehrsanbindung. Mindestens vier Zimmer müssten es sein und in Lebenstedt gelegen. Dass die Arbeit, die die Beratungsstelle leistet, schon immer wichtig war und noch wichtiger wird, zeigt sich verstärkt. „Vor allem sehr kleine Kinder haben oft noch keine Möglichkeit sich mitzuteilen, zeigen aber Auffälligkeiten“, so Hennies.

Auch deckt die Beratungsstelle den Opferschutz ab. Psychologische Prozessbegleitung bei Strafverfahren ist Teil der Arbeit. „Wir wollen den Opfern Sicherheit geben.“ In den letzten Jahre habe vor allem Gewalt im digitalen Raum stark zugenommen. Öffentlich wurde auch immer mehr der Missbrauch in Kirche, Institutionen, Sportvereinen. Hier soll zukünftig die Prävention stärker greifen. „Wir wollen Betroffenen eine Sprache geben und manchmal auch für sie sprechen, wenn sie es noch nicht können“, so Hennies. „Dafür gibt es noch keinen Standard, keine Richtlinien“, so Doris Böning. Sie betont: „Es geht auch darum, die Stärken eines Menschen zu fördern, ihn nicht einfach nur als Opfer zu betrachten.“ „Wir legen den Fokus auf den ganzen Menschen“, ergänzt Hennies.

E-Mail-Beratungen gehören nun zum Standard

Corona bedeutete für viele Gewaltopfer eine zusätzliche Problematik. War es vielen doch nicht möglich, zur Beratungsstelle zu kommen. Daher bot man, gefördert durch die jungen Kolleginnen, auch eine digitale Beratung an. „Wir werden Vieles aus dieser Zeit beibehalten“, so Schröder. Beispielsweise würden E-Mail-Beratungen, auch anonym, nun zum Standard gehören. Fortbildungen und Inputveranstaltungen soll es ebenfalls weiterhin digital geben.

Trotzdem sieht die Realität so aus, dass die engagierten Frauen „leider nicht so viel Zeit für alles haben, wie wir gerne hätten.“ Das liege vor allem an der Personalknappheit. „Angemessen wären zwei volle Stellen mehr“, da sind sich alle einig.

Im Vergleich seien für derartige Institutionen sechs bis sieben Vollzeitstellen üblich. Trotz Personalnot und betrübter Gesichter: Ulrike Hennies Beschluss, in den Ruhestand zu gehen, steht. „Ich werde mir nun viel Zeit für mich, meine Familie und Enkelkinder nehmen und ich bin sehr gespannt, wie das wird.“ Auch wenn sie vor einem Jahr eigentlich beschlossen hatte, sich aus der Beratungsarbeit komplett zurückzuziehen: „Ich bleibe Ansprechpartnerin und auch im Verein.“ Auch das zeigt die Verbundenheit, das Engagement und die Hingabe, mit der das gesamte Team der Beratungsstelle zusammenhält.

Wohnungseigentümer, die der Beratungsstelle bei ihrem Wohnungsgesuch weiterhelfen können, wenden sich bitte direkt an : beratungsstelle.sz@t-online.de, Telefon (05341) 15600

