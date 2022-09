Salzgitter. Großeinsatz am Fredenberg: Für die Feuerwehr ist der Brand in großer Höhe eine Herausforderung. Die aktuelle Lage:

Polizei Salzgitter Hochhaus-Brand in Lebenstedt – Feuer am Hüttenring

Zu einem Brand in großer Höhe ist es am Mittwochnachmittag in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Am Hüttenring 21 ist der Dachstuhl eines Hochhauses in Brand geraten.

Nach aktuellem Stand ist das Feuer unter Kontrolle. Ein Feuerwehrtrupp mit Atemschutz konnte im Gebäude mehrere Brandnester im Dachgeschoss löschen. Alle Gebäude wurden mithilfe der Polizei zügig geräumt. Verletzte habe es nicht gegeben, die Bewohner des Gebäudes werden vom Rettungsdienst betreut. Zur Evakuierung stellte die KVG zwei Busse zur Verfügung.

Ein beweglicher Gelenkmast der Werksfeuerwehr musste hinzugezogen werden und das Feuer von außen bekämpfen, weil die Berufsfeuerwehr aufgrund der schwierigen Lage ihre Drehleiter nicht aufstellen konnte. Die Poller zum hinteren Teil des Innenhofs mussten mit einem Trennschleifer entfernt werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

