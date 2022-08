Machen Sie mit! Wer sind Ihre Salzgitteraner des Jahres?

Los geht es: Wir suchen wieder den Salzgitteraner beziehungsweise die Salzgitteranerin des Jahres. Und dabei setzen wir auf Ihre Mithilfe und Unterstützung. Wer ist ein stiller Held des Alltages? Wer setzt sich seit Jahren ehrenamtlich für seine Mitmenschen ein? Wer sorgt dafür, dass in Ihrem Verein alles rund läuft? Und wer zeigt Zivilcourage? Ganz genau diese Menschen suchen wir. Diese Menschen möchten wir ins Licht der Öffentlichkeit holen, sie vorstellen und würdigen.

Wir wollen wieder den Salzgitteraner des Jahres ehren – Schicken Sie uns Ihre Vorschläge

Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren eine ganz besondere Herausforderung. Für jeden einzelnen von uns – für unsere ganze Gesellschaft. Viele Menschen haben sich nicht schrecken lassen, sind aktiv geworden, haben Ideen entwickelt, anderen zu helfen, ihnen eine Stütze zu sein. Zum fünften Mal will die Salzgitter Zeitung in diesem Jahr den „Salzgitteraner des Jahres“ oder die „Salzgitteranerin des Jahres“ auszeichnen. Als Partner steht dabei wieder die TAG Wohnen an unserer Seite.

Chefredakteurin Dr. Kerstin Loehr: „Mit der Pandemie und nun auch noch mit dem Krieg in der Ukraine ist die Verunsicherung der Menschen noch viel größer geworden. Gerade in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren und für andere Hilfe und Orientierung bieten.“

Wie rührig viele Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner sind, hat Stefani Koch, Teamleiterin der Salzgitter Zeitung seit November 2021, in den vergangenen Monaten erfahren. Ganz egal, ob es um Hilfe für Geflüchtete, um Hilfe für Kinder aus benachteiligten Familien, oder um Unterstützung für Senioren geht – es gibt immer und überall Menschen, die anpacken. Die nicht lange fragen, sondern das Problem erkennen und helfen. Ganz unbürokratisch und flexibel. Und ohne zu fragen, was sie selbst am Ende davon haben.

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Menschen zusammenhalten, dass niemand auf dem Weg durch die Krise allein gelassen wird. Menschen, die bereit sind, sich trotz der allgemein schwierigen Lage für andere einzusetzen, sind wertvoller denn je. Kerstin Loehr ergänzt: „Jetzt erst recht: Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge für die Kandidatinnen und Kandidaten.“

Nun haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Wort. Schlagen Sie uns bis einschließlich Montag, 29. August, Ihre Favoriten für Ihre „Salzgitteraner des Jahres“ vor. Wer hat sich um die Menschen, die hier leben, besonders verdient gemacht? Wir suchen die Menschen, die sich über das sonst übliche Maß hinaus engagieren und Vorbildfunktion haben. Dabei ist es ganz egal, ob sich die Menschen im Verein einsetzen, oder ob sie ganz unabhängig von Vereinen und Institutionen im Einsatz für ihre Mitmenschen sind. Oder ob sie sich für die Belange von Natur, Umwelt oder für Tiere einsetzen. Oder ob sie ein ganz besonderes Projekt vorantreiben oder initiieren.

Wir suchen Menschen, die sich für andere Menschen, die Umwelt oder auch für Tiere einsetzen – Stille Helden des Alltags

Teilen Sie der Redaktion der Salzgitter Zeitung einfach den Namen und Wohnort mit. Schreiben Sie uns eine kurze Erklärung, womit und warum sich der- oder diejenige so verdient gemacht hat. Sehr gerne können Sie auch ein Video aufnehmen. Mailen Sie Ihre Vorschläge bin Montag, 29. August, an: redaktion.salzgitter@funkemedien.de. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.



Das Projekt: Sie sind die stillen Helden des Alltags. Menschen, die für andere da sind, sich für die Erhaltung der Umwelt, Wahrung von Kulturgütern und den Tierschutz einsetzen. Die sich seit Jahren engagieren oder Zivilcourage gezeigt und durch ihr Handeln Leben gerettet haben, Menschen, die 2022 etwas Besonderes geleistet haben. Diese Menschen wollen wir ins Licht der Öffentlichkeit holen und ihnen für ihr Engagement danken.

Die Abstimmung: Den Preisträger „Salzgitteraner des Jahres“ bestimmen unsere Leserinnen und Leser mittels Online-Abstimmung vom 24. September bis

12. Oktober auf unserem Online-Portal. Der Gewinner wird am 17. November gekürt.

