Autos kollidieren bei Berel – L474 für kurze Zeit gesperrt

Salzgitter. Zwischen Berel und Westerlinde hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. In Lebenstedt beleidigte ein Mann Polizisten. Der Blaulicht-Überblick.

Auf der Landesstraße 474 zwischen Westerlinde und Berel hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Straße war jedoch für die Unfallaufnahme beidseitig gesperrt.

Kurz nach 15 Uhr wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Burgdorf und Berel zum Unfall gerufen. Wie Marc Brosinski, Einsatzleiter der Ortswehr Berel, berichtet, kam es im Kreuzungsbereich „Unter dem Dorfe“ zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Der Anfangsverdacht der eingeklemmten Person bestätigte sich glücklicherweise nicht, so Brosinski weiter.

Für die Feuerwehr galt es, die Unfallbeteiligten zu versorgen und auslaufende Betriebsmittel aufzubinden. Im Einsatz war zudem der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Beide Autos mussten durch einen Abschlepper abtransportiert werden.

Lebenstedt: Mann beleidigt und bedroht Polizisten

In Lebenstedt hat am Montag ein 45-jähriger Mann eingesetzte Polizisten beleidigt und bedroht. Die Salzgitteraner Polizei wurde gegen 14.30 Uhr in den Fischzug gerufen. Dort sollte der 45-Jährige randalieren.

„Ohne ersichtlichen Grund wirkte der Mann zunehmend aufgebrachter und wurde zudem lauter in seiner gesamten Ausdrucksweise“, erklärt die Polizei. Nachdem die Beamten den 45-Jährigen ansprachen, reagierte er aggressiv und begann, die Polizisten zu beleidigen und zu bedrohen. Die Polizei erteilte ihm daraufhin einen Platzverweis – und ermittelt nun weiter.

Salzgitter-Bad und Flachstöckheim: Unbekannte brechen in Umspannwerke ein

Sowohl in Salzgitter-Bad als auch in Flachstöckheim sind Unbekannte in die dortigen Umspannwerke eingebrochen. Am Ütschenweg verschafften sich die Täter zwischen dem 21. Juli, 11.25 Uhr, und dem 24. Juli, 4.15 Uhr, einen Zugang auf das Gelände und hebelten ein Fenster des Gebäudes auf. Sie stahlen aus dem Schalthaus Erdungsgarnituren. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 1.000 Euro.

An der Neuen Straße in Flachstöckheim wiederum erbeuteten die Täter am 24. Juli zwischen 1 und 1.50 Uhr zirka 24 Meter Erdungskabel. Sie hatten zuvor den Zaun durchtrennt und die Scheibe des Betriebsgebäudes eingeschlagen. Die Polizei gibt bei dieser Tat einen Schaden von mindestens 700 Euro an.

Die Ermittler können nicht ausschließen, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzten. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (05341) 8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad melden.

lux/red

