Salzgitter. Aus ungeklärter Ursache ist am Samstagabend eine Frau zwischen Gebhardshagen und Salder in einen Straßengraben gefahren. Sie wurde schwer verletzt.

In Salzgitter hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Polizei Salzgitter Schwerer Verkehrsunfall in Salzgitter – Auto fährt in den Graben

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagabend zwischen Gebhardshagen und Salder ereignet. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Olaf Rahnefeld, berichtet, wurden Kräfte der Feuerwehr gegen kurz nach 18 Uhr zu dem Unfall auf die Landesstraße 472 alarmiert.

Vor Ort fanden sie in einem Graben ein stark deformiertes Fahrzeug mit einer eingeklemmten Person vor. Zügig fingen Kräfte der Feuerwehr an, die Frau zu befreien. Nach kurzer Zeit konnte die Schwerverletzte an den Rettungsdienst übergeben werden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Feuerwehr Salzgitter: Großer Dank an die Ersthelfer

Bei dem Unfall wurde auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Einen großen Dank richtet Rahnefeld an die Ersthelfer aus, die bis Eintreffen der Kräfte die verletzte Frau versorgten. Ein Notfallseelsorger kam zusätzlich zur Einsatzstelle, um die Ersthelfer zu betreuen. Neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter mit beiden Wachen waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gebhardshagen sowie Lichtenberg im Einsatz. Für die Unfallaufnahme musste die L472 komplett gesperrt werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de