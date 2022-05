Salzgitter: Polizei stellt Graffiti-Sprüher in Lebenstedt

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen hat die Salzgitteraner Polizei zwei Minderjährige beim Graffitisprühen in Lebenstedt überführt. Den jungen Männern wird vorgeworfen, dass sie am Mittwoch gegen 14.15 Uhr die Bahnunterführung an der Konrad-Adenauer-Straße besprüht und somit einen Schaden von mindestens 1.500 Euro verursacht haben. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Autoreifen auf Kita-Parkplatz beschädigt

Auf dem Parkplatz des Kindergartens am Entenspill in Lebenstedt haben bislang unbekannte Täter mehrere kleine Gegenstände abgelegt, die in mindestens zwei Fällen Autoreifen beschädigt haben. Laut Salzgitters Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen dem 12. Mai, 15 Uhr, und dem 18. Mai, 11 Uhr. „Es entstand ein Schaden in niedriger dreistelliger Höhe.“ Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 auf.

