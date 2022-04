Lebenstedt. Auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt hat es am Donnerstag eine Festnahme mit sechs Polizisten gegeben. Ein Mann wurde mit Haftbefehl gesucht.

Der Mann, den die Polizei auf der Kattowitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt festgenommen hat, kann gegen Kaution freikommen.

Polizei Salzgitter Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Mann in Salzgitter fest

Ein 37-jähriger Mann aus Salzgitter ist am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr von der Polizei festgenommen worden. Die Festnahme fand mit drei Polizeiwagen und sechs Beamten auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt an der Ecke zur Christian-Willmer-Straße statt.

Mann aus Salzgitter kann gegen Kaution freikommen

Wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt, war der Mann mit einem Haftbefehl wegen kleinerer Vergehen gesucht worden. Er könne gegen eine dreistellige Kaution wieder freigelassen werden. Für den Einsatz der Polizei musste eine Spur der Kattowitzer Straße kurzzeitig gesperrt werden. Der Mann wurde nach der Festnahme in die Justizvollzugsanstalt in Braunschweig gebracht.

