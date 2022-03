Salzgitteraner sammeln Korken für den Kranichschutz

„Wegbringen. Nicht wegwerfen. Korken für den Kranichschutz“, lautet das Motto der KORKampagne, die der Nabu Hamburg 1994 ins Leben gerufen hat. Dieses Motto haben sich die Besucher der Nabu-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen in Lebenstedt zu Herzen genommen. In drei Monaten wurden in der Geschäftsstelle weit mehr als 2000 Korken gesammelt.

Eine Abgabestelle in der Nähe

„Das ist ein riesiger Erfolg“, so Regionalgeschäftsstellenleiterin Josefine Beims. Viele hätten über Jahre hinweg Flaschenkorken gesammelt und seien dankbar, dass es nun auch in ihrer Nähe eine Abgabestelle gebe, heißt es in der Mitteilung. Durch Aufklärungs- und Informationsarbeit erhoffen sich die Nabu-Mitarbeiter noch mehr Zuspruch für die Sammelaktion.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kork wird auch zu Dämmgranulat verarbeitet

Im Rahmen der Kampagne werde der Naturstoff Kork, der überwiegend in Spanien und Portugal aus der Korkeiche gewonnen werde, in gemeinnützigen Werkstätten zu einem naturfreundlichen Dämmgranulat für den Hausbau recycelt. Das Geld aus dem Erlös fließe in Kranichschutzprojekte in Spanien, der Heimat der Korkeiche, und Deutschland. Jährlich fielen in Deutschland etwa 1,2 Milliarden Flaschenkorken an. Der Großteil davon lande in der Tonne. Dabei könnte daraus 32.000 Kubikmeter ökologisch wertvolles Dämmmaterial für den Hausbau entstehen, heißt es. Nur ein Zehntel des Flaschenkorks werde aktuell in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Kontakt und weitere Informationen: (05341) 3054460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de