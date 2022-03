Brandstiftung, Betrunkene und Diesel-Diebstahl in Salzgitter

Von diversen Delikten in Salzgitter berichtet die Polizei am Samstag. Demnach kam es bereits in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW Tiguan, der in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Lebenstedt geparkt war.

Unbekannte Täter hatten den vorderen rechten Kotflügel beschädigt, zudem war die vordere Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei Lebenstedt bittet um Hinweise. Telefon: 05341/1897-0

200 Liter Diesel in Lebenstedt gestohlen

Ebenfalls in Lebenstedt kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Diesel-Diebstahl. Unbekannte entwendeten in der Theodor-Heuss-Straße aus dem verschlossenen Tank eines geparkten LKW rund 200 Liter Diesel und entkamen. Auch hier bittet die Polizei Lebenstedt um Zeugenhinweise unter 05341/1897-0.

Brandstiftung an Schulgebäude in Lebenstedt

Am Freitag gegen 17.20 Uhr entzündeten Unbekannte einen Laubhaufen im Kellerabgang eines Schulgebäudes am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt. Durch das Feuer schmolz die Abdeckung einer Lampe, zudem wurde die Kellertür beschädigt. Die Täter sind noch unbekannt, daher bittet die Polizei um Hinweise unter 05341/1897-0.

E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung unterwegs

Auch E-Scooter brauchen ein gültiges Kennzeichen. Das hatte der Fahrer eines E-Scooters allerdings nicht mehr, denn sein Versicherungsschutz war abgelaufen. Die Polizei kontrollierte den Mann in Hallendorf auf der Kanalstraße am Freitag gegen 17.30 Uhr. Im Rahmen der Kontrolle kam heraus, dass der Versicherungsschutz abgelaufen war. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Betrunken auf dem E-Scooter in Salzgitter-Bad unterwegs

Am frühen Samstagmorgen um 3.18 Uhr dann kontrollierte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer am Weddemweg in Salzgitter-Bad. Die Beamten stellten Atemalkohol bei dem 18-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.



