Um die vielen Nachfragen im Bauplatz-Boom zu bändigen, prüft die Gemeinde Baddeckenstedt auch die Möglichkeit der Bebauung in innerer Ortslage. So könnte Gartenland in den Dörfern der Gemeinde Baddeckenstedt zu Bauland werden. Das Foto entstand in Wartjenstedt. Der Ansatz des Fachausschusses soll sein, Freifläche in den Orten zu erfragen, um dann Bauwillige und Anbieter zusammenzuführen.