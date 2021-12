Tagespflege nimmt Arbeit auf Neue Tagespflege ergänzt Angebot für Senioren in Salzgitter

Sekt zur inoffiziellen Eröffnung: (von links) Erna Grabert und Johanna Ermel stoßen mit Hausleiterin Birgit Schwarznecker an. Mit dabei sind stellvertretende Pflegedienstleiterin Beata Zakrzowski und Pflegedienstleiterin Katja Indra.

Salzgitter-Bad. Für Senioren gibt es eine neue Anlaufstelle in der Seniorenresidenz am Greifpark in Salzgitter-Bad: eine Tagespflege.