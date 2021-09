Salzgitter-Bad. Unleserliches in weißer Farbe haben Unbekannte auf Garagentore in Salzgitter-Bad gesprüht. Außerdem wurde ein Auto beschädigt.

Die Polizei war in mehreren Fällen in Salzgitter-Bad unterwegs. (Symbolbild)

E-Scooter-Fahrer unversichert Unbekannte beschmieren Garagentore in Salzgitter-Bad

Unbekannte haben an der Windmühlenbergstraße auf einem Garagenhof zwei Garagentore beschmiert. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr. Die Tore seien über die gesamte Breite mit zum Teil unleserlichen Schriftzügen in weißer Farbe besprüht worden. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

PKW wird an mehreren Stellen beschädigt

Beschädigt wurde außerdem auf der Bergstraße in Salzgitter-Bad ein PKW. Außer Lackkratzern und einer Delle in der Beifahrertür sei auch der linke Scheibenwischer kaputt. Die Tatzeit lag hier nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr. Auch in diesem Fall hofft die Polizei auf Zeugenangaben.

E-Scooter-Fahrer muss zu Fuß weitergehen

Kontrolliert hat die Polizei am Samstag gegen 19.15 Uhr den Fahrer eines E-Scooters im Bereich der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad. Der sei ohne Versicherungsschutz unterwegs gewesen. Die Weiterfahrt sei ihm daher untersagt worden. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren.

