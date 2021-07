Männer schlagen in Salzgitter-Bad aufeinander ein

Salzgitter. Mehrere Männer sind in Salzgitter-Bad in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Einige sind laut Polizei leicht verletzt worden.

An der Kniestedter Straße in Salzgitter-Bad sind am Dienstag gegen 21 Uhr mehrere Personen vor einem Haus in Streit geraten. Die Ursache, so die Polizei, sei unbekannt. Drei Männer zwischen 18 und 21 Jahren hätten auf ihre Opfer im Alter von 14 bis 22 Jahren eingeschlagen. Sie seien leicht verletzt worden.

Autofahrer übersieht Rotlicht am Bahnübergang

Ein 43-Jähriger hat sich am beschrankten Bahnübergang in Baddeckenstedt seinen PKW demoliert. Laut Polizei war er auf der Bundesstraße 6 aus Richtung Salzgitter-Bad kommend in Richtung Baddeckenstedt unterwegs, als er offensichtlich das rote Blinklicht übersehen und versucht habe, den Bahnübergang zu queren. Dabei habe die sich senkende Bahnschranke die Heckscheibe des PKW zerschlagen. Schaden: etwa 2000 Euro.

Polizei kontrolliert betrunkenen Fahrer

Seinen PKW musste ein 23-Jähriger ebenfalls am Dienstag gegen 4.25 Uhr nach einer Polizeikontrolle auf der Straße Hinter dem Salze stehenlassen. Eine Atemalkoholmessung habe bei dem Mann knapp 2,4 Promille ergeben. Gegen ihn werde ermittelt.

Polizei will Spielplätze im Auge behalten

Unbekannte haben auf einem Spielplatz am Ende des Auslaufs einer Kinderrutsche Glasbruchstücke abgelegt. Der Polizei sei bewusst, so teilt diese mit, dass eine solche Verhaltensweise innerhalb der Bevölkerung zur Beunruhigung führe. Das Ausbringen von Glasscherben gefährde schließlich die Gesundheit von Kindern erheblich.

Die Polizei will nach eigenen Angaben Spielplätze wachsam im Auge behalten, „damit Kinder darauf sicher verweilen können“. Sollten Anwohnern Personen aufgefallen sein, die sich nicht kindgerecht verhalten oder den Spielplatz verunreinigt haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Gebhardshagen unter (05341) 867240 in Verbindung zu setzen.

red

