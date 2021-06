Stromausfall in Salzgitter – Krankenhaus braucht Notstrom

Salzgitter. Patienten waren nicht in Gefahr. Mehrere Bürger waren in Salzgitter-Bad am Freitag ohne Strom. Das THW bleibt bis Montag am St. Elisabeth Krankenhaus.

Am Freitag ist in Salzgitter-Bad der Strom ausgefallen. Auch das St. Elisabeth Krankenhaus war betroffen.

In der Mittagszeit ist es am Freitag zu einem Stromausfall in Teilen von Salzgitter-Bad gekommen. Grund dafür war eine Anbohrung einer Hauptversorgungsleitung auf einer Baustelle im Bahnhofsviertel. Betroffen dabei ist auch das St. Elisabeth Krankenhaus in Salzgitter-Bad. Vorsorglich ist dort das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Patientenleben waren nicht in Gefahr.

Am frühen Freitagmittag meldeten mehrere Bürgerinnen und Bürger im Raum Salzgitter-Bad Störungen in der Stromversorgung – auch am St. Elisabeth Krankenhaus. Kurzfristig musste dort auch der Notstrombetrieb laufen. Wie der Geschäftsführer des St. Elisabeth Krankenhauses Lutz Blume erklärt, wurde auch das hauseigene Stromnetz betroffen und der Notstrom musste greifen. Bei einer Sichtprüfung durch die hauseigenen Techniker wurde ein minimaler auftretender Defekt am Aggregat entdeckt, der zwar keine aktive Rolle spiele, jedoch durch Techniker geprüft werden müsse. Der Geschäftsführer schaltete die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit ein, die auch sofort das Technische Hilfswerk alarmierte, das in solchen Fällen die technische Komponente unterstützen kann.

THW Salzgitter sorgt für Notstrom – keine Patienten in Gefahr

Wie der Einsatzleiter Daniel Michalski berichtet, stellte das THW Salzgitter einen Notstromgenerator bereit. Zudem wurden weitere Kräfte aus dem Kreis Hildesheim nachalarmiert, die über eine Fachgruppe Elektro verfügen. Zusätzlich zum selbst mitgebrachten Stromaggregat hat das THW ein zusätzliches über den Ortsverband Gifhorn beschafft.

Blume erklärt abschließend, dass zu keiner Zeit Patientenleben gefährdet worden sind. Diese Maßnahmen würden der Vorsicht dienen. Weitere Prüfungen am hauseigenen Notstromaggregat sind erst am Montag möglich. THW wird bis dahin vor Ort bleiben.