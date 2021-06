Mann verletzt Polizisten bei Einsatz wegen häuslicher Gewalt

Salzgitter. Die Tat ereignete sich in Salzgitter. Der Mann aus Braunschweig widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Ein Polizist wurde verletzt.

Der Braunschweiger hatte versucht, seine Freundin zu attackieren. Beim Eintreffen der Polizei in Salzgitter leistete er Widerstand.

Ein 29-Jähriger hat in Salzgitter bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zu Sonntag Widerstand gegen Polizeimaßnahmen geleistet und einen Beamten verletzt. Wie die Polizei mitteilt, erhielten die Beamten um kurz vor 3 Uhr den Hinweis auf eine randalierende Person in einer Wohnung im Maangarten.

Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass ein 29-jähriger Mann aus Braunschweig versucht hatte, seine 24-jährige Lebenspartnerin anzugreifen.

29-Jähriger schubst Polizeibeamten

Der Mann wollte seine Personalien nicht preisgeben und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er musste daher von den Beamten festgehalten werden, wie die Polizei schreibt, und leistete dabei aktiven Widerstand. Hierbei schubste er einen Polizeibeamten gegen einen Fahrradständer, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Mann in Polizeigewahrsam genommen

Der offensichtlich unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stehende Mann wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

