Salzgitteraner Musikschule stellt sich per Video in Kitas vor

Die Musikschule hat in einem Brief an die Kitas in Salzgitter zu einem neuen Infotag eingeladen: Da es in diesem Jahr nicht möglich ist, die verschiedenen Instrumente und Kurse in den Kitas persönlich vorzustellen, drehte das Team der Musikschule nach Angaben der Stadt einen besonderen, etwa 45-minütigen Film, der bei Interesse in den Kitas gezeigt wird.

Klavier, Gitarre, Flöte, Geige, Cello oder Trommel: Verschiedene musikalische Klänge sind hinter den Räumen der Musikschule zu hören. Dann öffnen sich die Türen, und die musikalischen Geheimnisse werden gelüftet. Zu sehen sind die Musiklehrerinnen und Musiklehrer, die die Instrumente anschaulich und kindgerecht vorstellen und über die Kurse informieren.

Neugierig machen auf die Welt der Salzgitteraner Musikschule

Der Film möchte Kitakinder zwischen vier und sechs Jahren neugierig auf die musikalische Welt und das vielfältige Angebot der städtischen Musikschule machen. Ein kleines Hörrätsel für die Kleinen lädt zum Mitmachen machen. Der Film wird ab Juni in den Kitas gezeigt, die sich nach dem Brief gemeldet haben.

Für die interessierten Eltern ist dann am Freitag, 16. Juli, ein abschließender Termin geplant (vermutlich per Zoom). Weitere Kinder-Einrichtungen aus Salzgitter können sich bei Interesse an dem Film bei Stefanie Wipprecht (Stefanie.Wipprecht@Stadt.Salzgitter.de) und Alina Ludwig (Alina.Ludwig@stadt.salzgiter.de) melden oder sich an die Musikschule (05341) 8393387 wenden.

