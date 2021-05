Schmidt-Stiftung hat für Salzgitter neuen Ansprechpartner

Die Gründer und Stifter der Schmidt-Stiftung Jugend und Sport, Armin Schmidt und Wilhelm Schmidt, haben als Ansprechpartner und Repräsentanten der Stiftung für die Region Salzgitter/Wolfenbüttel den Ehrenvorsitzenden des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 (WSV 21), Rainer Porath, benannt.

Stiftung ist nicht mehr regional direkt vertreten

Da die Stiftung durch den Umzug von Wilhelm Schmidt nach Buxtehude örtlich und regional nicht mehr direkt vertreten ist, hat Porath als langjähriges Kuratoriumsmitglied der Stiftung diese Aufgabe übernommen, heißt es in einer Mitteilung.

Porath ist über den WSV 21 in Wolfenbüttel zu erreichen

Er sei über den WSV 21 in Wolfenbüttel zu erreichen. Die Stiftung bestehe seit 2007 und habe in den zurückliegenden Jahren mehr als 270.000 Euro an Fördermitteln für Sport-, Jugend- und Bildungsprojekte in der Region ausgeschüttet. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wolfenbütteler Heimatstiftung habe die Schmidt-Stiftung daneben weitere gute Informationen über die regionale und lokale Situation in ihrem Fördersektor.

red