Amphibien wandern – Straßen im Oelbertal werden ab heute gesperrt

Wegen der Amphibienwanderungen werden am heutigen Donnerstag, morgigen Freitag und bei milden Nachttemperaturen voraussichtlich auch am Wochenende die Straßen entlang der Kreisstraßen 1, 2 und 54 im Oelbertal zwischen Lichtenberg (ab Burgbergparkplatz) beziehungsweise Osterlinde (ab Forsthaus) und Oelber am weißen Wege in der Zeit von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Die einzelnen Straßensperrungen selbst werden immer rechtzeitig an den Ortseingängen von Lichtenberg, Osterlinde und Oelber angezeigt, schreibt die Stadt.

In Lichtenberg und Osterlinde befinden sich zudem große, übersichtliche Umleitungstafeln, die auch Ortsfremden den Weg zum problemlosen und nahezu zeitgleichen Umfahren der Sperrstrecke weisen. Ortskundige, die von Lichtenberg nach Oelber fahren wollen, sollten zur Vermeidung unnötiger Umwege gleich über Osterlinde, Westerlinde und Wartjenstedt (Autobahn 39 oder Kreisstraße 40) in Richtung Baddeckenstedt (Bundesstraße 6) fahren; ebenso in umgekehrter Richtung. Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Salzgitter bittet vor allem die im Schichtdienst tätigen Pendler sowie auch alle anderen um Beachtung der Beschilderung und Verständnis für diese wichtige Maßnahme des Artenschutzes in Salzgitter.

red