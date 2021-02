Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Söderhof

Ein beginnender Dachstuhlbrand in Söderhof forderte die Feuerwehren in der Samtgemeinde Baddeckenstedt: Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr geriet bei Arbeiten an einer zugefrorenen Wasserleitung die Holzlattung unter den Dachziegeln in Brand. Der Anwohner selbst unternahm bereits erste Löschmaßnahmen, wie die Feuerwehr mitteilt.

Feuer nach halber Stunde unter Kontrolle

Nach dem Eintreffen der Feuerwehren aus Haverlah, Steinlah und Sehlde wurden sofort die Ziegel im betroffenen Dachbereich entfernt und der entstehende Brand abgelöscht. Ein Trupp kontrollierte unter Atemschutz im Wohnhaus auf eine mögliche Ausbreitung. Nach intensiver Kontrolle der gesamten Einsatzstelle mittels Wärmebildkameras konnte bereits nach einer guten halben Stunde „Feuer aus“ gemeldet werden.

Unterstützt wurden die Baddeckenstedter Kräfte durch die Drehleitergruppe der Berufsfeuerwehr Salzgitter, einem Rettungswagen sowie der Polizei. Eine weitere Stunde später konnte die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden und die eingesetzten Feuerwehren konnten wieder einrücken.

red