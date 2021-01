An Salzgitters Bushaltestellen soll es bald Echtzeit-Infos geben

Vorbereitungen für einen neuen Blitzer? Oder geht es vielleicht um die Beleuchtung? So ganz sicher waren sich Passanten in den vergangenen Tagen nicht, was da derzeit an mehreren Bushaltestellen in Salzgitter passiert.

Bereits seit vergangenem November werden hier nach und nach Elektrokästen aufgestellt. Federführend bei der Aktion ist der Regionalverband Großraum Braunschweig, auch die KVG ist beteiligt. Von dort sorgt Michael Thiesies, Leiter Wettbewerb und Verbünde beim Nahverkehrsunternehmen, für Aufklärung: „Es handelt sich um die Vorbereitung für Dynamische Fahrgastinformation“, kurz DFI.

DFI-Anzeigen sollen für Echtzeit-Infos sorgen – auch in Salzgitter

Der Regionalverband und 22 Projektpartner, darunter auch die Stadt Salzgitter, wollen diese Echtzeit-Infosysteme bis 2022 an insgesamt 457 Haltestellen im ganzen Verbundgebiet möglich machen. Das betroffene Gebiet reicht vom Nordrand des Landkreises Gifhorn bis herunter zum Harz.

Wartende werden dann quasi live über etwaige Verzögerungen informiert, auch kurzfristige Störungen oder Baustellensituationen sollen über die Bordrechner der Busse erfasst und dann vor Ort angezeigt werden. In die DFI-Anzeiger soll zudem auch ein Sprachmodul integriert sein, sodass sehbehinderte Buskunden nicht benachteiligt werden.

Salzgitter: Stadt plant DFI-Umrüstung an insgesamt 33 Bushaltestellen

In Salzgitter werden 33 Haltestellen mit der neuen Technik ausgestattet, darunter etwa „Rathaus“ und „Kranichdamm“ in Lebenstedt, „Bahnhof“ in Salzgitter-Bad oder „Sportzentrum“ in Thiede - bei Letzterer sind aber „noch weitere Planungen erforderlich“, wie Stadtsprecher Martin Neumann mitteilt. Generell seien vor Ort jeweils Tiefbau- wie gleichermaßen Elektromontagearbeiten notwendig, schließlich würden Masten samt DFI-Anzeiger aufgestellt.

„Bis jetzt wurden bereits acht Haltestellen im Stadtgebiet entsprechend aufgerüstet“, erklärt Neumann weiter. Die ersten Echtzeit-Infos sollen nach aktueller Planung im März für die Fahrgäste zur Verfügung stehen. Malte Kupferschmidt, Abteilung Regionalverkehr beim Regionalverband, betont in diesem Zusammenhang, dass solche Systeme „für eine hohe Qualität im Nahverkehr heutzutage unerlässlich“ seien. Die Echtzeit-Daten sollten daher künftig auch über die App des Verkehrsverbundes abrufbar seien.

Echtzeit-System kostet Stadt Salzgitter 780.000 Euro – Förderung durch das Land

Und wie sieht es letztlich mit den Kosten für das DFI-Projekt aus? Sprecher Neumann berichtet, dass die Stadt Salzgitter derzeit mit rund 780.000 Euro plant. Davon würden insgesamt 87,5 Prozent durch Fördermittel des Landes Niedersachsen sowie eine Koförderung seitens des Regionalverbandes refinanziert.

Im gesamten Verbundgebiet betragen die Kosten laut Malte Kupferschmidt etwa 10,4 Millionen Euro. In Börßum (Landkreis Wolfenbüttel) und Seesen (Kreis Goslar) seien die ersten DFI-Anzeiger bereits erfolgreich in Betrieb genommen worden.

