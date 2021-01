Haushaltsreden in Salzgitters Rat - Hoffnung auf Geld vom Bund

Aufgrund der Corona-Krise tagte der Rat am Mittwoch erneut im Hotel am See. Die Sitzung wurde als Live-Stream übertragen.

Lebenstedt Die Fraktionsvorsitzenden hoffen in ihren Haushaltsreden auf Finanzhilfen in Corona-Zeiten. Wegen Corona waren nur wenige Ratsleute vor Ort.

Die Debatten des Rates zum Doppelhaushalt 2021/2022 sind am Mittwoch im Hotel am See mit den traditionellen Etatreden der Fraktionschefs eröffnet worden. Doch selten zuvor waren die Plätze in den Reihen der Politiker derart dünn besetzt wie diesmal. Der Infektionsschutz im Lockdown führte dazu, dass anfangs nur 23 der 45 Ratsherrn in den Saal kamen – die knappe Mehrheit. Bei den Abstimmungen in der zweiten, nachfolgenden Sitzung waren es immerhin 36. Verpasst hatte aber niemand etwas: Per Online-Stream übertrug die Stadt auch den ersten Teil der Sitzung zeitgleich ins Internet.

Das will die SPD

Ulrich Leidecker, SPD. Foto: Michael Kothe

Den Reigen der Reden eröffnete SPD-Fraktionsvorsitzender Ulrich Leidecker. Die Sozialdemokraten hatten aufgrund der sehr angespannten finanziellen Lage nur sieben Haushaltsanträge gestellt (unsere Zeitung berichtete). Schwerpunkte seien die Weiterentwicklung des Salzgittersees und der Ausbau der Infrastruktur des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), sagte Leidecker. Bei letzterem sei eine Verlagerung des Busbahnhofes am Bahnhof Salzgitter-Bad Richtung Petershagener Straße vorzunehmen.

Hinzu kämen Ausbau und behindertengerechte Anbindung der Bahnstation sowie die Schaffung von Park-and-Ride-Anlagen. Durch eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000 Euro könne schon in diesem Jahr mit dem Bau einer Bushaltestelle Am Sportpark in Thiede begonnen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt in den nächsten Jahren ist für die SPD die Sanierung des Thermalsolbades. „Wir werden sie mit gleicher Ausdauer verfolgen, wie wir es schon beim Stadtbad und beim Außenbecken getan haben“, betonte Leidecker. Alles in allem würden trotz der Pandemie mit dem Doppelhaushalt „wichtige Akzente für die Weiterentwicklung der Stadt gesetzt“, sagte er. Als Beispiele nannte der Fraktionschef den Ausbau des Wasserstoffcampus, die Schaffung weiterer Kindergartenplätze, die Modernisierung und Digitalisierung der Schulen sowie die Sanierung des Straßennetzes. Auch die freiwilligen Leistungen an Vereine und Verbände würden sichergestellt.

So argumentierte die CDU

Thomas Huppertz, CDU. Foto: Michael Kothe

Der Wasserstoffcampus werde die Zukunft Salzgitters in den kommenden Jahrzehnten mehr prägen, „als wir uns das heute überhaupt vorstellen können“, betonte CDU-Fraktionschef Thomas Huppertz. Die alles überschattende Corona-Krise und ihre Folgen seien aber noch längst nicht überwunden. Umso wichtiger ist es, dass sich der Rat auch im Etat die Mittel zum Handeln in der Not nicht aus der Hand nehmen lasse.

Die finanziellen Folgen seien drastisch. Allein die Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer würden für 2021 und 2022 mit mehr als 85 Millionen Euro zu Buche schlagen. Hier müsse das Land helfen. Aber eines sei klar, so Huppertz: „Wir werden uns in den kommenden Jahren auch aus eigener Kraft nicht gesund sparen können, indem wir Investitionen verschleppen und Zusagen einkassieren“. So werde es keine Kürzungen bei den Zuschüssen an die Vereine geben.

Dann ging er auf die Forderungen der CDU nach einer „Task Force Wohnungswirtschaft“ und der Barrierefreiheit in Schloss Salder ein. „Mehr noch als alle anderen politischen Ebenen lebt die Kommunalpolitik von der Kooperation und dem gemeinsamen Vorgehen über politische Lager hinaus“, appellierte Huppertz. Nur so könne es gelingen, etwas für die Kommune zu bewegen oder „bestehende kluge Maßnahmen und Ideen umzusetzen“.

Das sagten die Linken

Hermann Fleischer, Linke. Foto: Michael Kothe

Linken-Fraktionschef Hermann Fleischer erklärte, er sei erstaunt über die lange Liste der Haushaltsausgabereste (HAR), „die hier von der Verwaltung vor sich hergeschoben werden“. Das seien etwa 2 Millionen Euro bei der Feuerwehr, weil bestellte Fahrzeuge wegen langer Lieferzeit nicht ausgeliefert wurden, Restmittel von 742.000 Euro beim Radverkehrskonzept oder 268.000 Euro beim städtebaulichen Rahmenplan für Salzgitter-Bad von 2017 bis 2020. Solche Gelder seien in diesem Zeitraum an anderer Stelle im Sparetat dringend erforderlicher gewesen. Zudem kritisierte er, dass die Stadt immer wieder folgenlos den Bau von Radwege vorschlage. Fleischer: „Radwege fehlen oft oder sie sind in einem schlechten Zustand – der Rat stellt Mittel bereit, aber der Beschluss wird nicht umgesetzt“. Dies gelte auch für die Sanierung von Schultoiletten.

Zudem beklagte Fleischer, dass der Verwaltung Personal fehle. Das gelte nicht nur für Lehrlinge, die bald vielen Bediensteten im Rentenalter nachfolgen müssten, sondern auch für qualifizierte Kollegen im Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik, im Gesundheitsamt oder im Fachgebiet Umwelt.

Anschließend stellte Fleischer die Anträge der Linken vor und bezog Position zu den Vorschlägen der anderen Fraktionen. Ausführlich begründete er zudem, warum die Linken den SPD-Antrag zur Verlagerung des Busbahnhofs in Salzgitter-Bad für falsch und unnötig halten (unsere Zeitung berichtete).

So gingen die Grünen vor

Marcel Bürger, Grüne. Foto: Michael Kothe

Grünen-Fraktionschef Marcel Bürger lobte, dass der Rat die von seiner Partei initiierte kostenlose Baumpflanzaktion für die Salzgitteraner beschließen werde. Dann sei es aber auch an der Zeit, endlich eine Baumschutzsatzung für die Stadt zu verabschieden, appellierte er. Er kündigte zugleich einen gemeinsamen Vorstoß aller Ratsfraktion zur Stärkung des Wasserstoff-Campus an. Beim Neubau von Feuerwehrhäusern und der Digitalisierung in den Schulen sah er dagegen zu wenig politische Bewegung: „Da muss eindeutig mehr geschehen“, monierte Bürger.

Zugleich kritisierte er die Personalpolitik der Verwaltung. Hier gebe hapere es an der Wiederbesetzung. So seien 13 Prozent der Beamtenstellen und 18 Prozent der Angestellten-Jobs derzeit offen. Und nur auf 80 von 160 Lehrlingen könne die Stadt auch zurückgreifen. Das sei alarmierend angesichts einer bevorstehenden Pensionierungswelle, sagte Bürger. „Ich will nicht den Chef spielen“, erklärte er in Richtung von Oberbürgermeister Frank Klingebiel, „ich kann nur dafür werben, bei der Besetzung offener Stellen gezielter vorzugehen“.

Das erklärte die FDP

Andreas Böhmken, FDP. Foto: Michael Kothe

Das Corona-Virus habe den Rat in den vergangenen Monaten in seiner Arbeit und in seiner Mitwirkung derart eingeschränkt wie noch nie in der Geschichte der Stadt, betonte FDP- Fraktionschef Andreas Böhmken. Dennoch habe zwischen Rat und Verwaltung eine kontinuierliche Absprache stattgefunden. „Es hat nicht immer alles zur Zufriedenheit aller geklappt – die Stadt ist aber bislang gut durch die Zeit der Freiheitsbeschränkungen gekommen“, bilanzierte der Liberale. Dennoch habe die Pandemie den Etat geprägt. So lasse der Gewerbesteuerausfall von vermutlich fast 40 Millionen Euro kaum einen Handlungsspielraum zu. Das sei für die hochverschuldete Stadt jedoch nichts Neues.

Böhmken ging kurz auf die Anträge seiner Fraktion ein, so unter anderem auf drei aufzuschiebende Straßenbaumaßnahmen, die Entwicklung eines Studentenviertels für den Ostfalia-Salzgitter und das Nein zum Zuschuss für den Neubau der „Brandhäuser“, den die Wohnbau plant. „Soweit die Fassade neu gestaltet werden soll und hier möglicherweise höhere Kosten anfallen, sind sie entsprechend einzukalkulieren und an anderer Stelle einzusparen“, appellierte Böhmken.

Freigewordenen Gelder seien zugunsten der Wasserstofftechnologie anzulegen. So sei deutlich zu machen, dass die Stadt mit gutem Beispiel vorangeht und hinter diesem Zukunftsprojekt steht. Daher sollten jährliche Etatmittel von rund 750.000 Euro solchem Zweck dienen, also etwa Geschäftsideen, Ansiedlung von Zulieferfirmen oder dem Kauf von Fahrzeugen, die mit Wasserstofftechnologie angetrieben werden.

Dafür plädierte die MBS

Uwe Sock, MBS. Foto: Michael Kothe

MBS-Ratsherr Uwe Socks sah auf die Stadt keine einfache Zukunft zukommen, zumindest mit einem Nachtragsetat sei zu rechnen. Als wichtigste Ansätze seiner Fraktion nannte er unter anderem Anträge zur Förderung von Existenzgründern und Kleinbetrieben, zur Aufschiebung zweier Straßenausbauprojekte und zum Beitritt der Stadt zu einer bundeseinheitlichen Behördennummer. Dieser Antrag sei vom Rat zwar bereits abgelehnt worden, dennoch wiederhole ihn die MBS ebenso wie die Forderung nach einem virtuellen Bauamt.

Eine „Herzensangelegenheit“ für die Wählergemeinschaft seien auch der Klimaschutz und erneuerbare Energien. Daher forderte Sock hier die Aufstockung der Mittel. Zudem zählte er auch die weiteren Anträge der MBS auf und warb für deren Zustimmung. Für die Fassadengestaltung des neuen Gebäudes auf dem Grundstück der einstigen „Brandhäuser“ in Salzgitter-Bad lehnte der Ratsherr einen städtischen Zuschuss an die Wohnbau ab. Das müsse Bestandteil des Bauprojekts des Unternehmens sein.