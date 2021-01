VHS Salzgitter bietet in 2021 verschiedene Outdoor-Aktivitäten an

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Salzgitter startet nach derzeitiger Planung am Mittwoch, 3. Februar, ins Frühjahrssemester. Mit 43 angebotenen Kursen bilden dabei Outdoor-Aktivitäten den Schwerpunkt, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

VHS Salzgitter bietet im Frühjahrssemester insgesamt 43 Outdoor-Kurse

„So unterschiedlich diese Aktivitäten auch sind – eines haben sie gemeinsam: In der Natur lassen sich die Abstands- und Hygieneregeln gut umsetzen.“ Getreu diesem Motto bietet die VHS in 2021 unter anderem Geocaching für die Familie, Meditation am Salzgittersee oder Slackline-Seiltanz für Kinder an.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Außerdem, so die Mitteilung weiter, gibt es Expedition ins Vogelreich, Überlebenstraining in der Wildnis sowie japanisches Bogenschießen. Auch das Waldbaden soll im Zeitraum von April bis Juni wieder stattfinden. Für sämtliche Aktionen bittet die VHS um jahreszeitgerechte Kleidung.

VHS Salzgitter: Digitale Vortragsreihe geht weiter, auch Angebote für Kinder dabei

Fortgesetzt wird darüber hinaus die digitale Vortragsreihe „vhs.wissen live“, bei der mit Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft auch live diskutiert werden kann.

Lesen Sie mehr: Musikschule Salzgitter startet wieder mit Online-Unterricht

Im Frühjahrssemester bietet die VHS insgesamt 81 Gesundheits-, 83 Sprach- und 90 EDV-Kurse. Daneben gibt es Angebot in „Kunst und Kultur“, „Politik, Gesellschaft, Umwelt“ oder „Arbeit und Beruf“. Kinder können in der „OASE – Junge VHS“ aus 31 Kursen wählen.

Kursanmeldungen über Website der VHS Salzgitter

Kursanmeldungen sind per E-Mail oder im Online-Buchungsverfahren über www.vhs-salzgitter.de möglich. Das Team bietet zudem telefonische Beratung an: (05341) 839-3604 beziehungsweise 839-2200.

mkl