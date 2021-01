VHS bietet Online-Vorträge in Salzgitter an

Drei Vorträge bietet die Volkshochschule(VHS) in der kommendenen Woche auf ihrer Internetseite an. Anmeldungen sind online unter https://app-14.salzgitter.de/kuferweb/ möglich. Einen Tag vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Teilnehmenden nach Angaben der Verwaltung per Mail den Zugangslink.

Auf der Suche nach Eindeutigkeit

Los geht es am Dienstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr mit dem Vortrag von Professor Thomas Bauer mit dem Titel „Auf der Suche nach Eindeutigkeit". Der Wissenschaftler berichtet darüber, dass die menschliche Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten, Ungewissheiten zu ertragen und andere Sichtweisen gelten zu lassen, in einer komplexer werdenden Welt zunehmend abnimmt.

Sie scheint, so Bauer weltweit im Schwinden begriffen. Der Referent ist Professor für Arabistik und Islamwissenschaftler. Er wurde 2013 mit dem renommierten Leibniz-Preis ausgezeichnet. Anmeldeschluss für den Vortrag ist der 11. Januar.

Warum es kein islamisches Mittelalter gab

Nur einige Tage später, am 15. Januar, um 19.30 Uhr erklärt der Wissenschaftler Bauer in einem weiteren Online-Vortrag auf der VHS-Seite „Warum es kein islamisches Mittelalter gab – das Erbe der Antike und der Orient“. Bauer zeigt an zahlreichen Beispielen, wie in der islamischen Welt die antike Zivilisation mit florierenden Städten und Wissenschaften weiterlebte, während im mittelalterlichen Europa nur noch Ruinen an eine untergegangene Kultur erinnerten.

Er schildert in seinem Vortrag, wie die antike Kultur von al-Andalus über Nordafrika und Syrien bis Persien fortlebte und warum das 11. Jahrhundert in ganz Eurasien, vom Hindukusch bis Westeuropa, eine Zäsur bildet, auf die in der islamischen Welt bald die Neuzeit folgte. Anmeldeschluss für diesen Vortrag ist der 14. Januar.

Autorin liest aus Kinder- und Jugendbuch

Für Jugendliche ab sieben Jahre wird Autorin Silke Schlichtmanns am Sonntag, 17. Januar, um 17 Uhr online auf der VHS-Online-Seite aus einem Kinder-Jugendbuch ihrer "Mattis"-Reihe lesen. Mit ihrer Erstleser-Reihe über den aufgeweckten, pfiffigen Mattis, der stets neue Ideen auf Lager hat und es eigentlich immer gut meint, bringt Schlichtmann, Vorlesekünstlerin des Jahres 2019, den verrückten Schulalltag nach Hause.

Ihre Lesungen sind stets rhythmisiert und bestehen aus einem Wechsel von Lesestrecken und erzählenden Passagen. Im Anschluss können Fragen per Chat gestellt werden. Schichtmanns neue Reihe für Erstleser startete 2019 mit „Mattis und das klebende Klassenzimmer" und „Mattis und die Sache mit den Schulklos". Im Herbst 2019 folgte der dritte Band: „Mattis - Schnipp, schnapp, Haare ab!". Anmeldeschluss für die Lesung ist am 15. Januar

mav