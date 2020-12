Salzgitter-Bad: Landwirte blockieren erneut Aldi-Lager

Rund 20 Landwirte aus Salzgitter und Umgebung blockierten am Morgen mit ihren Fahrzeugen das Aldi-Zentrallager in Salzgitter-Bad.

Rund 20 Landwirte haben heute Morgen mit ihren Fahrzeugen das Aldi-Zentrallager in Salzgitter-Bad blockiert. Es war im laufenden Jahr bereits die vierte Aktion dieser Art am Standort, zuletzt hatte es Anfang November eine Demo gegeben.

Landwirte-Demo in Salzgitter-Bad: Grund ist Senkung des Butterpreises seitens Aldi und Co.

Konkreter Anlass war dieses Mal die jüngste Senkung des Erzeugerpreises (das, was die Bauern für ihre Produkte von den Konzernen erhalten) für Butter um 60 Cent, wie Landwirt Steffen Hohnschopp aus Groß Mahner gegenüber unserer Zeitung sagte. „Das ist absolut das falsche Signal“ - zumal man derzeit in Verhandlungen mit Aldi stehe. Hohnschopp: „Wir verlangen eine nachhaltige Lösung bei den Erzeugerpreisen.“ Der Leiter des Salzgitteraner Aldi-Lagers sprach vor Ort länger mit den Beteiligten - er wolle das Anliegen nochmals „nach oben“ weiterleiten.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An der Demo beteiligten sich laut eigenen Angaben Landwirte aus Salzgitter, Peine, Goslar und dem Hildesheimer Raum. „Wir bleiben so lange, bis sich etwas tut“, verkündete Hohnschopp - die Demo-Teilnehmer hatten dann auch entsprechende Verpflegung dabei. Die Polizei war ebenfalls vor Ort, es blieb alles friedlich.

Bauern protestieren am Dienstag unter anderem auch in Leer in Niedersachsen, so wie am Sonntag auch.

+++ Dieser Text wird aktualisiert +++