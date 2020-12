Haustiere sollten nach Möglichkeit wissen, wo ihr Zuhause ist: Hier können sie Vertrauen aufbauen und sich ganz ihren Menschen widmen. Dieses Glück blieb dem elf-jährigen Beagle Charly bisher jedoch verwehrt.

Fünfmal musste sich der kastrierte Rüde in seinem Hundeleben an neue Besitzer, neue Lebensumstände und neue Umgebungen gewöhnen. Damit soll nun endgültig Schluss sein. Das Tierheim sucht für Charly ein Für-Immer-Zuhause.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Beagle hat in seinem Leben schon einiges mitmachen müssen. Am schlimmsten war vermutlich die Phase, in der der kleine Vierbeiner zeitweise in Anbindehaltung leben musste. Das „Tier der Woche“ wurde im November in Salzgitters Tierheim abgegeben.

Taub nach vielen Ohrentzündungen

Hier wurde Charly zunächst medizinisch versorgt und die Tierpfleger mussten die Fellnase erst einmal kennenlernen. Bei den Untersuchungen stellte sich heraus, dass Charly´s Hörsinn aufgrund von immer wiederkehrenden Ohrenentzündungen stark beeinträchtigt ist. Aus diesem Grund ist es für seine künftigen Hundeeltern wichtig zu wissen, sich Charly in der Ruhe- und Schlafphase vorsichtig zu nähern. Da der Beagle die streichelnde Hand nicht kommen hört, kann er sich leicht erschrecken und im schlimmsten Fall zuschnappen.

Maulkorb ist nötig

Da Beagles Rudeltiere sind, hat auch Charly keine Einwände gegen andere Artgenossen. Gerne geht er mit den anderen Tierheimhunden gemeinsam spazieren. Jedoch mit einer Einschränkung – Charly trägt vorsichtshalber einen Maulkorb. Die Hundeleine scheint nicht sein bester Freund zu sein, denn wenn sich ihm die Möglichkeit bietet, verbeißt er sich in ihr. Sein neues Zuhause sollte ruhig sein, das Hundebett nicht mitten im Raum platziert werden, lieber am Rand, damit der Vierbeiner zur Ruhe kommt und das Geschehen stets im Blick hat. Wegen seiner Taubheit ist es wichtig, mit Charly über Handzeichen zu kommunizieren.