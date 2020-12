„Breaking Bad“ in Salzgitter: Vom Fliesenleger zum Drogen-Profi

Man nennt ihn auch „den Buddler“. Das Amtsgericht Salzgitter hat einen 40 Jahre alten Salzgitteraner zu mehr als drei Jahren Haft verurteilt, weil er Cannabis anbaute und die getrockneten Pflanzenteile kiloweise verkaufte. Die Pflanzen zog er in einem selbstgegrabenen Keller unter dem Reihenendhaus, in dem er mit seiner Mutter lebte. Erst im Auftrag eines Dritten, dann auf eigene Faust.

Angestiftet habe ihn ein einschlägig vorbestrafter Bekannter, der mit seiner Frau bereits aus dem Vollzug heraus die nächsten Cannabisplantagen plante. Er sollte der Mann für die Anzucht der Pflanzen sein, die später zu Marihuana verarbeitet wurden. „Ich konnte schon immer gut mit Pflanzen“, sagte der gelernte Fliesenleger vor dem Schöffengericht, wo er alle Anklagepunkte einräumte.

Polizei findet Keller mit Cannabis-Plantage unter Reihenhaus

Durch einen anonymen Tipp kam die Polizei auf die Spur des Trios . Monatelang wurden Telefone abgehört, Autos überwacht, sogar ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Im Dezember 2018 erfolgte der Zugriff: Polizeikräfte durchsuchten fünf Objekte in Lichtenberg, Engelnstedt und Lebenstedt. Einsatzkräfte rammten die Reihenhaustür des Buddlers auf. Im Innern sah es wüst aus: Überall lag Profi-Zubehör für den Anbau von Cannabis – sogar in der Badewanne. Im Wohnzimmer ein 1,20 Meter hohes Zelt, in dem Cannabis wucherte, im nächsten Raum ein wandhoher Schrank mit mannsgroßen Pflanzen.

Mit Schaufel und Eimer hob der 40-Jährige unter seinem Reihenhaus einen Keller für den Drogenbau aus. 250 Pflanzen fanden die Polizisten dort. Foto: Privat / BZV

Im Zimmer des Angeklagten entdeckten die Beamten ein Loch in die Bodenplatte des Hauses: Der Betonquader am Zugang ließ sich per Hydraulik öffnen. Mehr schlecht als recht: Die Beamten sicherten die Luke vorsichtshalber mit einem Stock. Das Loch führte in einen unterirdischen Keller Marke Eigenbau . Metallstützen sicherten die Decke, die Wände des 15 Quadratmeter großen begehbaren Raums waren ausgemauert. „Mit Eimer und Schaufel“, hatte er den Raum gegraben, sagt der 40-Jährige. Den Aushub muss er im Garten und andernorts entsorgt haben. Ganz geheuer war den Einsatzkräften die Konstruktion nicht: Die Polizisten zogen die Grubenwehr hinzu. Sie befürchteten, das Ganze könnte einstürzen.

Das Abluftrohr verlief unter dem Garten

Unter dem Reihenendhaus zog er Cannabis-Setzlinge auf, ein Abluftrohr führte unter dem Garten hindurch in den Schuppen. 250 Pflanzen unterschiedlicher Größe stellte die Polizei an diesem Tag im Dezember 2018 im Keller sicher. Die letzte Charge von mehreren, die er zuvor immer an seinen Auftraggeber weitergab, der die Setzlinge in einer eigens angemieteten Lagerhalle zur Blüte brachte. Einige Kilogramm Marihuana ordentlicher Qualität hatten sie so produziert.

Der Angeklagte fungierte in diesem Konstrukt offenbar als Helfer. Für seine Dienste habe er monatlich 605 Euro erhalten, „um die Stromkosten zu begleichen“, die seine Indoor-Plantage verursachte. Dazu Marihuana für den Eigenbedarf. Nach eigenen Angaben rauchte er immerhin drei bis fünf Gramm pro Tag.

Nach der Durchsuchung im Dezember packte der Helfer dann gegen seinen Auftraggeber aus. Der wanderte in Untersuchungshaft und wurde im Vorjahr vom Braunschweiger Landgericht zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt . „Ohne den Angeklagten wäre das nicht möglich gewesen“, schilderte der zuständige Staatsanwalt nun vor dem Amtsgericht.

Vom Helfer zum Drogen-Unternehmer

Doch nach der ersten Durchsuchung war keinesfalls Schluss: Der einstige Helfer mit dem grünen Daumen hatte offenbar Geschmack gefunden am Anbau und dem Verkauf der Drogen. Nach seinen Angaben, weil er Geld benötigte, um seine neue Freundin und deren Sohn zu unterhalten. „Ich hatte meinen Job verloren und war verzweifelt.“

Spätestens einige Monate nachdem die Polizei bei ihm auftauchte, suchte er sich selbst Gehilfen, die das Cannabis in ihren Wohnungen mit ihm anbauten. Zumindest mit einem der beiden soll er den Erlös hälftig geteilt haben. Der andere erhielt offenbar selbst nur Marihuana zum Eigenkonsum. Dabei scheint das Geschäft bei 4200 Euro pro Kilogramm durchaus einträglich gewesen zu sein: zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 sollen der Angeklagten und seine Kompagnons mehrere Kilogramm geerntet haben. Knapp 30.000 Euro, die er durch kriminelle Aktivitäten erlangt hatte, soll er nach dem Urteil des Gerichtes nun an die Landeskasse zahlen. Dabei spielt keine Rolle, dass ein Teil des Geldes, dass er erhalten hatte, nur der Erstattung der Stromkosten für seine Indoor-Plantage gedient habe, musste Berufsrichter Frank im Sande den Angeklagten enttäuschen.

Gericht mag Herz nicht weiten

Drei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe verhängte das Schöffengericht gegen den geständigen einstigen Fliesenleger. Damit folgte es dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Verteidiger Werner Siebers hatte für eine mildere Strafe plädiert. Mit der Hoffnung, dass sein Mandant nicht ins Gefängnis muss: „Es geht um weiche Drogen, da muss man sein Herz weiten.“ In seinem neuen Job als IT-Kaufmann sei er unabkömmlich. Doch dafür sah das Gericht dann doch keinen Spielraum. Allerdings ist damit zu rechnen, dass der Verurteilte in Berufung geht. Dann würde sich das Braunschweiger Landgericht erneut mit dem Fall befassen.

Ins Gefängnis ginge er vorerst also noch nicht. Den selbstgebauten Keller hat der Buddler auf Anordnung der Behörden hingegen bereits wieder mit Beton verfüllt.