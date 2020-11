Salzgitter baut Impfzentrum in ehemaligem Flüchtlingsheim auf

Im Kampf gegen das Corona-Virus ist ein Ende allmählich in Sicht. Die Stadt Salzgitter bereitet sich auf den Aufbau eines Impfzentrums vor. Oberbürgermeister Frank Klingebiel wird dem Land vorschlagen, es in der früheren, jetzt leerstehenden Flüchtlingsunterkunft an der Hans-Birnbaum-Straße aufzubauen. Bund und Länder haben nach Angaben der Stadt vereinbart, dass die Impfzentren ab 15. Dezember einsatzfähig sind, um nach Zulassung des Impfstoffes gegen Ende des Jahres sofort mit der Arbeit beginnen zu können.

Berufsfeuerwehr organisiert Errichtung Zentrale landesweite Leitung und Steuerung werden das Innenministerium und das Gesundheitsministerium übernehmen und den Kommunen die entstehenden Kosten erstatten, erklärte Klingebiel. „Konkret bedeutet dies: Der Impfstoff wird vom Bund zur Verfügung gestellt, Logistik, Transport und Terminmanagement werden aber durch das Land beauftragt, organisiert und koordiniert“. Die Kommunen würden die Impfzentren durch ihre Katastrophenschutzeinheiten errichten und betreiben. In der Stadt werden dies die Berufsfeuerwehr und ihre Hilfsorganisationen übernehmen. Klingebiel: „Wir stehen Gewehr bei Fuß“. Wichtig für den Erfolg sei, dass das Gesundheitsministerium mit der Kassenärztlichen Vereinigung fristgerecht auch die erforderlichen Ärzte für das Impfzentrum bereitstelle. Impfung kann ab Mitte Dezember beginnen Allerdings könnten die Salzgitteraner nicht einfach in die Hans-Birnbaum-Straße fahren, um sich dort impfen zu lassen, betonte Klingebiel. Die dortige Impfung werde ausschließlich durch eine Terminvergabe des Landes geregelt. Die „vulnerablen“ Gruppen sollen zuerst geimpft werden. Die Reihenfolge erarbeitet das Land auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StlKo). Die Beschäftigten der Krankenhäuser würden dort geimpft, die Alten- und Pflegeheime werden von mobilen Impfteams angefahren.