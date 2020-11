Amtsgericht Salzgitter verurteilt Wut-Fahrer zu Freiheitsstrafe

Am Ende seines Probetages in einem Imbiss soll ein 43 Jahre alter Mann das Auto eines Kollegen gerammt haben. Es ging offenbar um ein Haar. Der Mann wurde nun vor dem Amtsgericht verurteilt (Symbolfoto)

Am Ende hing alles nur an einem Haar. Die Mitarbeiter und Gäste staunten nicht schlecht, als im Sommer 2019 ein klappriger Kleinwagen mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz vor einem Imbiss in Lebenstedt fährt. Mit hoher Geschwindigkeit dreht das Auto Kreise und nimmt Anlauf, berichten Zeugen – um mit voller Absicht und Wucht einen abgestellten Wagen ohne Insassen zu rammen. Der Fahrer setzt zurück, lässt den Motor aufheulen, rammt das Auto ein zweites Mal, schiebt es mehrere Meter vor sich her bis an eine Wand und rast davon. Filmreife Szenen am Rande eines Einkaufszentrums – die einen Jahre alten arbeitslosen Juristen (43) vor das Amtsgericht Salzgitter brachten. Handelte es sich um einen Racheakt?

Was war der Auslöser der Wutfahrt? Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte Anklage zum Schöffengericht erhoben: wegen vorsätzlicher Trunkenheit und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, mutmaßlich begangen im Zustand verminderter Schuldfähigkeit. Der Hausmann und Familienvater war zur Tatzeit stark betrunken. Trotzdem drohten ihm ein bis 15 Jahre Gefängnis. Im Großen und Ganzen räumt der schmale Mann die Vorwürfe vor Gericht ein. Auslöser für die trunkene Fahrt sei der Streit mit einem Kollegen in dem Imbiss gewesen. Doch vieles bleibt im Nebel. „Chef, mit dem arbeite ich nicht mehr“ Der Angeklagte hatte dort – offenbar nur für einen Tag – zur Probe gearbeitet. Als Lieferfahrer, sagt er. Als Fensterputzer, erklärt sein Chef für einen Tag. „Funktioniert hat das aber nicht.“ Das sei sofort klar gewesen. An der Teigmaschine soll es zur Auseinandersetzung mit einem Kollegen gekommen sein. Der habe auf der Schulter des Angeklagten ein Haar entdeckt. „Er meinte: Das ist doch von deiner Frau“, schildert der 43-Jährige. „Als der Chef kam, sagte ich: Ich will hier nicht mehr arbeiten“. Zeugen schildern, er wie der Angeklagte im Laufe des Tages dann mehrfach am Imbiss vorbeifuhr. Als warte er, bis auf dem Parkplatz vor dem Laden weniger Betrieb herrscht. Richter Frank im Sande hakt nach: „Warum sind sie zurück?“ Der Angeklagte zuckt mit den Schultern. „Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich hatte ein Alkoholproblem.“ Seit Monaten habe er jedoch keinen Tropfen mehr angerührt. 2,29 Promille Alkohol im Blut „Aber was war ihr Motiv“, will der Richter wissen? Schweigen. Und auch die Befragung der Zeugen ergibt nur, dass von Beginn an Spannungen zwischen dem Kollegen, der Onkel des Inhabers, und dem Angeklagten herrschten. Nach dem Vorfall rief ein Imbissmitarbeiter den Unfallfahrer an. „Ich fragte ihn, was das denn soll!“ In Absprache mit der Polizei lockte er ihn zu einem nahen Einkaufsmarkt, wo man ihn festnahm. „Wir wussten ja nicht, was er noch vorhat.“ Einem Arzt erschien der Festgenommene stark beeinträchtigt und weinerlich. Die Blutalkoholkonzentration lag 90 Minuten nach dem Vorfall bei 2,29 Promille. Hinweise auf den Konsum illegaler Drogen fanden sich nicht. Gericht geht über Strafantrag der Staatsanwaltschaft hinaus Der Verteidiger sieht lediglich eine Sachbeschädigung und fordert eine Geldstrafe für seinen Mandanten. Die Vertreterin des Staatsanwaltschaft hingegen plädiert für die Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Zu wenig, befindet das Schöffengericht. Der Angeklagte sei auf einem öffentlichen Parkplatz mit erheblicher Geschwindigkeit unterwegs gewesen – mit nicht kalkulierbarem Gefahrenpotenzial. Zudem war er bereits früher mit Alkohol am Steuer aufgefallen und ist vorbestraft. „Es kam ihnen darauf an, das Auto zu beschädigen“, erklärt Richter im Sande. „Ob es ein Denkzettel sein sollte oder Rache, ist unklar.“ Ins Gefängnis muss der Mann aber nicht: Mit 15 Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, blieb das Gericht am unteren Ende des Strafrahmens. Die angestrebte Suchttherapie eigenmächtig abzubrechen würde gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Noch kann der 43-Jährige gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen. Der gerammte Wagen war ein Totalschaden. Das Tat-Auto, der betagte Familienwagen des Angeklagten, trug lediglich eine kleine Schramme davon.