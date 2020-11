Corona-Situation trübt den Einkaufsbummel in Salzgitter

Der Hinweis „Maskenpflicht“ ist bereits seit geraumer Zeit an den Türen und Fenstern von Salzgitters Läden zu lesen. Weitere Konsequenz der Corona-Krise – und in diesem Fall der hier zuletzt in die Höhe geschossenen 7-Tage-Inzidenz (Stand Freitag: 163) – ist die teilweise Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Freien. Seit dem 2. November gilt diese in den Innenstadt-Bereichen von Lebenstedt und Salzgitter-Bad, Grundlage ist die Niedersächsische Landesverordnung.

Eine Vor-Ort-Erkundung in der Lebenstedter City zeigt: Die Menschen halten sich mehrheitlich an diese Regeln. Nur stellenweise muss der städtische Ordnungsdienst Passanten ansprechen – meist, wenn es darum geht, die Maske auch über die Nase zu ziehen. Die Stadtverwaltung wiederum will die lokalen Regelungen in dieser Woche noch konkretisieren und modifizieren. Über Konkretes, so Sprecherin Simone Kessner, werde am morgigen Dienstag in einer Pressekonferenz berichtet.

Maskenpflicht in Salzgitters Einkaufsstraßen: Polizei und Kaufleute sehen nur wenige Verstöße

Für Salzgitters Polizei teilt Sprecher Matthias Pintak derweil mit, dass „der überwiegende Teil der Bevölkerung“ sich an die geltende Verordnung halte. Ordnungswidrigkeitsverfahren hätten bislang nur „in wenigen Fällen“ geprüft werden müssen.

Heinz Strauß, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad. Foto: Yvonne Weber

Den Eindruck, dass die Maskenpflicht in den Einkaufsbereichen der Stadt mittlerweile akzeptiert wird, teilen auch die Kaufleute. Dadurch, dass der Mund-Nasen-Schutz nun auch draußen getragen werden müsse, seien „die Diskussionen in den Geschäften vorbei“, sagt etwa der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad, Heinz Strauß. Sein Kollege Jürgen Neumann von der Werbegemeinschaft City Lebenstedt sieht Verstöße, sofern sie auftreten, eher bei Rauchern und solchen, die gerade „To-Go“-Produkte verzehren.

Strauß vermisst in Salzgitter derweil stellenweise Informationsschilder, die, wo notwendig, auf die Maskenpflicht im Freien hinweisen – gerade für Auswärtige sei das wichtig. Dies könnte sich womöglich mit den erwähnten Konkretisierungsplänen der Stadt klären.

„Hoffen auf Rückkehr zur Normalität, sonst gibt es Gastronomie-Sterben“

Ein Problem, das bis mindestens Ende November bestehen bleiben dürfte, haben hingegen die Gastronomen der Stadt. Im Zuge der zu Monatsbeginn verschärften Landesverordnung mussten sie im Corona-Hotspot Salzgitter ihre Restaurants und Bistros schließen – und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Jürgen Neumann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City Lebenstedt. Foto: Bernward Comes

„Alle hoffen auf eine baldige Rückkehr zum Normalzustand, sonst gibt es ein Gastronomie-Sterben“, sagt Heinz Strauß für Salzgitter-Bad. „Für viele“, und damit ausdrücklich auch die ebenfalls betroffenen Kinos und Kosmetikstudios, „ist es unverständlich, dass sie trotz erheblicher Investition in Hygienekonzepte schließen müssen“, sagt City-Lebenstedt-Vorsitzender Jürgen Neumann. Die angekündigte Staatshilfe von bis zu 75 Prozent der Einnahmen aus November 2019 seien zwar ein gutes Zeichen – aber: „Bei unseren Kollegen herrscht Sorge darüber, dass es womöglich dauern wird, bis diese Gelder fließen.“ Letztlich seien diese Mittel in ihrer Gesamtheit zudem nicht unbegrenzt.

Corona-Krise in Salzgitter: Rückgang der Kundenfrequenz wegen Gastronomie-Schließungen

Apropos Einnahmen: Seit dem erneuten (Teil-)Lockdown „hat die Kundenfrequenz in der City abgenommen“, berichtet Neumann. Auch Heinz Strauß muss konstatieren, dass die Innenstadt in Salzgitter-Bad speziell infolge der Gastronomie-Schließungen aktuell „deutlicher leerer ist“. Es fehle nun ein Anreiz zum Verweilen in der Stadt, was sonst nicht selten zum „Schaufensterbummel“ und schließlich Spontankauf führe.

Gedanken darüber, wie es nun weiter geht, mache man sich auch in Gebhardshagen, sagt Jens Neubert, Vorsitzender der dortigen Kaufleute-Gemeinschaft (GGK). Zwar besteht in dem Stadtteil keine Maskenpflicht außerhalb der Geschäfte, um den vorweihnachtlichen Umsatz sei man dennoch besorgt. Neubert: „Kommt doch noch ein neuer Komplett-Lockdown? Derzeit ist nichts wirklich planbar.“ Und in der Gastro-Szene wisse man sowieso nicht, ob es schon ab Dezember wieder los gehen könne.

Kaufleute rufen Solidaritäts-Kampagnen ins Leben

Jens Neubert, Vorsitzender der Gemeinschaft Gebhardshagener Kaufleute (GGK). Foto: Jörg Kleinert

Trübe Aussichten also, zumal in diesem Jahr auch die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden werden, zumindest nicht in gewohnter Form. In Gebhardshagen, so Neubert, sei aber eine Solidaritäts-Kampagne geplant, zu der es demnächst mehr zu berichten gebe. Eine „große Weihnachtsaktion“ soll es wiederum in Salzgitter-Bad geben, sagt Werbegemeinschafts-Chef Heinz Strauß. Außerdem wurde der Slogan „#miteinanderfürsalzgitterbad“ ins Leben gerufen.

Auf eine „Möglichkeit zum Geldverdienen“ in der Vorweihnachtszeit hofft Jürgen Neumann noch für die Lebenstedter Budenbetreiber. „So oder so werden wir aber für eine weihnachtliche Gestaltung und Beleuchtung der City sorgen.“

