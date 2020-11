VHS Salzgitter bildet pädagogische Mitarbeiter an Schulen aus

Elf Absolventen, die an der Maßnahme „Pädagogischer Mitarbeiter mit interkulturellem Schwerpunkt an Schulen“ der Volkshochschule (VHS) der Stadt teilgenommen haben, erhielten ihr Zertifikat von Stadtrat Dirk Härdrich, Dezernent für Bildung, Soziales und Integration, der sich im Namen der Stadt und Volkshochschule bei ihnen für ihr Engagement bedankte. Das berichtet die Stadt.

Deutschkenntnisse gefördert

Von Januar bis Juli stand demnach für die Teilnehmer ein umfangreiches Lernpensum auf dem Programm: Neben der Theorie wie Pädagogik, Methodik/Didaktik, Kommunikation und Gesprächsführung, unterrichtsbegleitende Angebote und rechtliche Rahmenbedingungen, lag ein Schwerpunkt der Ausbildung darauf, berufsbezogene Deutschkenntnisse zu erlernen. Das erworbene Wissen wurde während eines Praktikums an Schulen und Kindergärten im Alltag angewendet und vertieft. Das war während des Lockdowns schwierig, doch die Teilnehmer und ihre Dozenten fanden kreative Lösungen, um das Wissen nachzuholen.

Lob vom Dezernenten

„Wir brauchen Ihre Kompetenz in Salzgitter“, betonte Härdrich. Die Teilnehmer hätten viel Arbeit investiert, um diese anspruchsvolle Maßnahme erfolgreich abzuschließen. Das erworbene Wissen könne in Schulen oder Kitas eingebracht werden. Darüber hinaus seien die Absolventen berechtigt, eine um ein Jahr verkürzte Ausbildung an der BBS Fredenberg zum Sozialassistenten zu absolvieren, was acht Teilnehmer bereits machen. Dafür drücken Härdrich und das Team der Volkshochschule fest die Daumen, so die Stadt. „Wir brauchen Menschen, die helfen, die Kulturschranken zu überwinden. Sie sind eine Bereicherung für Salzgitter“, so der Dezernent.

Das Angebot

Hintergrund: Der Lehrgang „Pädagogischer Mitarbeiter mit interkulturellem Schwerpunkt an Schulen“ fand zum dritten Mal in Salzgitter statt. Es handelt sich hierbei um eine zertifizierte Maßnahme, die über Bildungsgutscheine durch das Jobcenter, beziehungsweise die Agentur für Arbeit, finanziert wurde. Der Lehrgang wurde von der VHS Salzgitter in Kooperation mit dem Landesverband Niedersächsischer Volkshochschulen und „VHS-Concept“ – einem Verbund von 57 Volkshochschulen – konzipiert und umgesetzt.

Eine neue Heimat

Alle Teilnehmer haben ihre Wurzeln in anderen Ländern und in Salzgitter eine neue Heimat gefunden. Viele von ihnen waren schon in ihren Heimatländern als Lehrer tätig oder haben andere pädagogische Vorerfahrungen, schließt die Stadt.

red