Adventsmarkt auf Schloss Oelber fällt aus

Romantische Lichtstimmungen, Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm für Jung und Alt bot der Christkindlmarkt auf Schloss Oelber in den Vorjahren. Für 2020 sagen die Organisatorinnen die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ab.

Oelber. Wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keinen Markt. „Die Gesundheit aller hat Priorität“, sagen die Organisatorinnen.

Traurige Nachrichten für die Fans des „Christkindlmarktes“ auf Schloss Oelber, den es mittlerweile seit mehr als 25 Jahren gibt. Der sehr beliebte Markt muss in diesem Jahr ausfallen. „Nachdem wir nun monatelang mit viel Herzblut an einer möglichen Durchführung am zweiten und dritten Adventswochenende gearbeitet und daran festgehalten haben, müssen wir nun leider, aufgrund der beängstigenden, drastisch gestiegenen Corona-Neuinfektionszahlen, unseren Christkindlmarkt absagen“, teilen die Organisatoren Helena Freifrau von Cramm und Anna von Veltheim mit. „Die Gesundheit aller hat Priorität.“

Frühlingsfest soll im Gegenzug größer werden Einen Lichtblick für das kommende Jahr hat man schon: Das Frühlingsfest mit Antiquitätenmesse und Oldtimertreffen soll nun vergrößert und mit neuen Ideen erweitert werden. Markt ist überregional bekannt Seit 1994 findet der Adventsmarkt schon auf Schloss Oelber statt. Er erfreut sich großer Beliebtheit. Im Vorjahr kamen tausende Besucher aus der ganzen Region auf das 2000 Quadratmeter große Gelände in der Samtgemeinde Baddeckenstedt.