Hallendorf bekommt Ortsschild und Blümchen

Und es gibt es doch, das Happy End. In Hallendorf sieht man es in Gestalt eines Pflanzkübels und eines Ortsschilds jeweils am Ortsaus- und Ortseingang, das Schild trägt das Wappen des Ortes mit dem Kreuz und heißt Besucher herzlich willkommen, und im Pflanzkübel grüßen Herbstblumen Ankömmlinge auf ihre Weise. Was gar nicht so spektakulär aussieht auf den ersten Blick, war allerdings im Ort heiß umkämpft.

Kein Geld für ein Hügelbeet Begonnen hatte es mit einem Antrag im Ortsrat Ost, berichtet Stolka. Ein Hügelbeet sollte es sein am Ortseingang, um Besucher freundlich zu begrüßen, also eine bepflanzte Erhöhung. Das fand der Ortsrat gut, so Stolka, nur die Stadt habe mitgeteilt, dass es dafür keine finanziellen Mittel gebe. SRB schlug Blumenwiese vor Doch eine Gruppe unermüdlicher Hallendorfer wollte das so nicht hinnehmen. Stolka: „Ich habe gesagt: Da muss was passieren!“ Schließlich ging es doch nur darum, das Örtchen zu verschönern. Stolka: „Ich habe mit der Stadt gesprochen, mit dem SRB. Der hat vorgeschlagen, eine Blumenwiese dort einzurichten.“ Doch dafür hatte der Ortsrat auch kein Geld, sagt Stolka. Die Schilder bekommen noch ein Dach „Es blieb uns nichts anderes übrig als Pflanzringe in Eigenleistung vom Förderkreis der Heiliggeistkirche und mit Mitteln des Ortsrates aufzustellen“, berichtet Stolka. Und so wurden die weißbemalten Ringe mit Herbstblümchen bepflanzt und jetzt aufgestellt – zusammen mit den Orts-Schildern, die auch noch ein kleines Dach erhalten sollen. Sie haben auch die Patenschaft für das Ensemble übernommen und wollen für Blumen und Neubepflanzung sorgen, wenn es nötig ist. Eine offizielle Einweihung gibt es wohl erstmal nicht, sagt Stolka. Das erste Schild wurde Opfer eines Unfalls Es gab schon einmal ein selbstgebautes Schild, betont Ebeling, gleich gegenüber in der Straße Hackenbeek, doch das war einem Unfall zum Opfer gefallen. Vor etwa vier Jahren hatte eine alkoholisierte Autofahrerin in Hallendorf eine Spur der Verwüstung auf ihrem Weg hinterlassen. Dabei wurde auch das Schild damals zerstört, obwohl es, wie Marianne Rühmann-Stolka sagt, sogar noch hinter dem Radweg stand. Es hatte lange gedauert, erinnern sich die drei, bis die Versicherung der Frau gezahlt hat. Dann wurden neue Schilder angeschafft, diesmal aus Metall, denn sie sollen lange halten. Die Schilder mit den Pflanzen stehen einmal in der Straße Hackenbeek, Ecke Kanalstraße, und einmal an der Ecke Maangarten/Kanalstraße.