Trio aus Salzgitter wegen Freiheitsberaubung verurteilt

Vor dem Amtsgericht Salzgitter ist am heutigen Montag das Urteil gegen ein Trio ergangen, das im vergangenen November gewaltsam in die Wohnung eines 20-Jährigen eingedrungen war und ihn schwer verletzt hatte. Der Geschädigte hatte zu diesem Zeitpunkt eine Beziehung mit der jüngeren Schwester von zwei der drei Angeklagten geführt, mit der diese nicht einverstanden waren.

Die beiden Salzgitteraner, zum Tatzeitpunkt 24 und 19 Jahre alt, suchten gemeinsam mit einem Bekannten (damals ebenfalls 19) die Wohnung in der Braunschweiger Innenstadt auf. Dort trafen sie auch die 18-jährige Schwester an, die seit Kurzem bei ihrem Freund lebte.

Wegen Beziehung mit Schwester: Trio aus Salzgitter dringt in Wohnung eines 20-Jährigen ein und verprügelt ihn

Die Angeklagten schlugen und traten in der Folge auf den jungen Mann ein, bedrohten ihn zudem mit einem Messer und einer (laut Aussage Gas-)Pistole. Auch die jüngste Schwester bekam Schläge ab. Der Braunschweiger konnte, nachdem er zeitweise im Bad festgehalten worden war, schließlich aus der Wohnung flüchten. Das Täter-Trio nahm seine damalige Freundin unterdessen mit ihr Elternhaus nach Salzgitter-Lebenstedt.

Urteil: Neun Monate Bewährung für älteste Angeklagte, Verwarnung und Anti-Aggressions-Training für die Jüngeren

Vor Gericht räumten die drei nun sämtliche Vorwürfe ein – gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung, Bedrohung sowie Freiheitsberaubung. Die heute 25 Jahre alte Angeklagte wurde zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt, die beiden Jüngeren bekamen nach Jugendstrafrecht eine Verwarnung und müssen ein mehrmonatiges Anti-Aggressions-Training absolvieren.

Alle drei müssen zudem Schmerzensgeld in Höhe von jeweils 500 Euro an den Geschädigten zahlen. Zudem appellierte die Vorsitzende Richterin eindringlich an die beiden Geschwister, den Kontakt zu ihrer – mittlerweile umgezogenen – Schwester künftig nur dann zu suchen, wenn diese es wünscht.

