Thiede. Erneut hat es ausländerfeindliche Schmähschriften gegen CDU-Politiker in Salzgitter gegeben. Ziel war diesmal Ortsbürgermeister Christian Striese.

Bürgermeister in Salzgitter mit Hass-Parolen attackiert

Erneut hat es anonyme fremdenfeindliche Schmähungen gegen Politiker in Salzgitter gegeben. Nach einer Flut von Droh- und Schmähbriefen 2015 und 2018, die sich wegen der Aufnahme von Flüchtlingen in Salzgitter gegen Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) und die Ratsfraktion der Union richtete, traf es erneut einen Christdemokraten. Christian Striese, Bürgermeister von Nordost, war Ziel einer Schmähung, die Unbekannte auf einem Pappschild hinterlassen haben. Es wurde Freitag vor dem Büro des Quartiersmanagements in Steterburg entdeckt. Striese schaltete die Polizei ein.

Der Vorfall „Striese hau ab hier!!! Und nimm deine Neubürger mit!!!“: Diesen Hass-Appell hatten Unbekannte mit einem Filzstift hingekritzelt und am Geländer vor dem Büro öffentlich aufgehängt. Striese ist nicht zum ersten Mal ins Visier rechtslastiger Kreis geraten: Ihn hatte zuletzt die AfD in einer Dienstaufsichtsbeschwerde angezeigt, weil er den Thieder Neujahrs-Auftritt des rechtslastigen, damaligen Landeschefs in Brandenburg, Andreas Kalbitz, öffentlich kritisiert hatte. Nun sieht er sich erneut wegen seiner toleranten Politik angezählt. Doch diesmal anonym. Striese zögerte nicht lange, informierte die örtliche Polizeistation und auch Inspektionsleiter Volker Warnecke. Der habe mitgeteilt, so der Politiker, dass Vorfälle gegen Mandatsträger, auch die, die nicht strafrechtlich relevant seien, nun deutlich aufmerksamer erfasst würden. Das bestätigte auf Anfrage auch Polizeisprecher Dirk Oppermann. Im Fall Striese ermittele jetzt der Staatsschutz, teilte er mit. „Man muss leider lernen, im Ehrenamt damit umzugehen, auch für Probleme und deren Folgen verantwortlich gemacht zu werden, die andere auf höherer Ebene verursacht haben“, bilanzierte Striese. Er habe uneingeschränkte Unterstützung vor allem über die sozialen Netzwerke erfahren. „Nicht aufgeben“ oder „Kopf hoch“ ist unter anderem auf der Facebook-Seite des Ortsbürgermeisters zu lesen. Striese ist stark im Steterburger Quartiersmanagement engagiert. Mit Mitstreitern kümmert er sich etwa darum, dass Migranten-Kinder, hier vor allem Rumänen und Bulgaren, regelmäßig ehrenamtliche Unterstützung beim Deutschlernen und den Hausaufgaben erhalten. Im Quartier selbst, so Striese, gebe es häufiger Unmut wegen Familien aus Osteuropa, die dort seit einigen Jahren vermehrt leben: „Fakt ist, dass sich Teile dieser Gruppen auch mal daneben benehmen.“ Müll in größeren Mengen sei etwa ein Problem. Daher sei ein fremdenfeindlicher Hintergrund der Pappschild-Aktion naheliegend, sagt Striese. So reagieren andere Bürgermeister Marco Kreit (SPD), Bürgermeister der Ortschaft Ost, erklärt, dass ihn der Vorfall „traurig und zugleich wütend“ mache. Konflikte sollten „mit dem nötigen Respekt“ ausgetragen werden. In der Sache stehe er voll hinter seinem Amtskollegen Striese. Aus seiner eigenen Ortschaft seien ihm Aktionen dieses Ausmaßes bislang „glücklicherweise“ nicht bekannt, teilt Kreit abschließend mit. Dies geht seinen Amtskollegen aus den Ortschaften Nord und Süd, Werner Müller (SPD) und Michael Hoffmann (CDU), laut eigener Aussage genauso. Beide stellen sich deutlich hinter Christian Striese. „Wenn jemand ein Anliegen hat, gibt es genügend Wege, dieses anständig vorzutragen“, sagt Müller. Einschüchterungsversuche wie der nun erlebte, so Hoffmann, „gehen gar nicht“. Das sagen Stadt und Ratsfraktionen Nach den Droh-und Schmähbrief-Attacken 2015 und 2018 habe es keine weiteren anonymen Angriffe gegenüber OB Klingebiel mehr gegeben, erklärte die städtische Pressesprecherin Simone Kessner gestern unserer Zeitung. Auch die Fraktionen von CDU, SPD und Grüne teilten mit, dass sie in der jüngsten Zeit nicht Zielscheibe ausländerfeindlicher Angriffe geworden seien.