Foto: Bernward Comes

Gernot Bischoff bei der Vorstellung eines seiner Kinderbücher .Er führte durch die von ihm geleitete Märchenbühne über 1.000 Jugendliche und Kinder in die Welt des Theaterspielens ein. (Archivbild)

Der „Pionier“ der Theaterszene in Salzgitter, Regisseur und Autor Gernot Bischoff ist am 7. Oktober 2020 nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Besondere Verdienste hat sich Bischoff um das Schultheater am Gymnasium Salzgitter-Bad erworben.

Er gründete vor über 40 Jahren die Theatergruppe Salzgitter-Bad, führte durch die von ihm geleitete Märchenbühne über 1.000 Jugendliche und Kinder in die Welt des Theaterspielens ein. Auch öffnete er die Theatergruppe für Erwachsene und legte den Grundstein für die noch heute erfolgreiche Arbeit der Theatergruppe. Bei 78 Inszenierungen im Schultheater- und Erwachsenenbereich führte er Regie und war in über 30 Rollen selbst als Schauspieler zu sehen. Außerdem hat er mehr als 20 Theaterstücke für Kinder und Erwachsene verfasst. 27 Jahre führte er als Vorsitzender die Theatergruppe und entwickelte sie zu einer anerkannten Institution in Salzgitter, bevor er den Vorsitz an Hans-Günter Gerhold übergab. Viele Schauspieler aus dem Gymnasium sind heute als Profis auf den Bühnen Deutschlands und Europas zu Hause, wie etwa Kathrin Wichmann, Sylvia Zimnik, Claudia Bosse, Maximilian Mann oder Fabian Bothe. Besonders am Herzen lag ihm auch der kulturelle Austausch mit Salzgitters Partnerstädten Imatra (Finnland), Stary Oskol (Russland) und Gotha, die er mit den Jugendlichen der Theatergruppe im Rahmen von Gastspielen besuchte. Aber auch als Schriftsteller war Bischoff aktiv. Seit 1990 leitete er außerdem die Arbeitsgruppe Literatur der Braunschweiger Landschaft. Für sein Engagement und Wirken wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens geehrt und erhielt darüber hinaus die goldene Ehrennadel des Deutschen Amateurtheaterverbandes.

ger