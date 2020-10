CDU wählt in Wolfenbüttel Holger Bormann zum Bundestagskandidaten

Wolfenbüttel. Er tritt im Wahlkreis Salzgitter, Wolfenbüttel und Goslar an. In der Stichwahl entschieden sich 201 Delegierte für ihn, 117 für Uwe Lagosky.

Mit Holger Bormann geht die CDU im Wahlkreis 49 (Salzgitter – Wolfenbüttel – Goslar) bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 an den Start. Diese Entscheidung fiel am späten Donnerstagabend während der Nominierungsversammlung der Christdemokraten in der Lindenhalle in Wolfenbüttel. Der 39-Jährige setzte sich in einer Stichwahl mit 201 zu 117 der gültigen Stimmen gegen den Abbenroder Uwe Lagosky (58) durch, der für die CDU von 2013 bis 2017 im Bundestag saß.

Bormann ist gebürtiger Wolfenbütteler, verheiratet, Vater von drei Töchtern, führt in Halchter ein mittelständisches Unternehmen. Er ist Vorsitzender der Mittelstandsunion in Wolfenbüttel und gilt als begeisterter Wintersportler. Bereits im ersten Wahlgang lag Bormann schon weit vorne Im ersten Wahlgang hatte Bormann 147 der 327 gültigen Stimmen auf sich vereint, für Lagosky hatten 90 der 329 anwesenden Mitglieder gestimmt. Ihren Hut in den Ring geworfen hatten außerdem der pensionierte Ingenieur Albrecht Stalmann (67), der als Ratsherr in Braunschweig gearbeitet hat, der Friedrich Merz als Kanzler wählen würde und der dem CDU-Ortsverband Veltheim vorsitzt, sowie der Seesener Maik Schenkhut (51), der ein mittelständisches Unternehmen leitet und sich ehrenamtlich im Wirtschaftsrat der CDU engagiert. Auf Schenkhut waren in ersten Wahlgang 56 Stimmen entfallen, auf Stalmann 34. Adrian Haack, promovierter Politikwissenschaftler und Büroleiter von Paul Ziemiak, dem Generalsekretär der Bundes-CDU, trat am Abend nicht mehr zur Wahl an. Der 33-jährige bekennende Helene-Fischer-Fan war vom Stadtverbandsvorstand seiner Partei zuvor als Kandidat für die Nachfolge von Thomas Pink (parteilos) als Wolfenbüttels Bürgermeister nominiert worden. Pink zieht sich im kommenden Jahr nach zwei Amtsperioden zurück. Alle vier Kandidaten stellten sich kurz vor – auf unterschiedliche Art und Weise Vor den Wahlgängen hatten sich alle vier Kandidaten noch einmal den Mitgliedern vorgestellt. Sie taten dies auf ganz unterschiedliche Weise: Stalmann mit scharfer Zunge und „dankbar für den fairen Wahlkampf“, Bormann sehr volksnah und fokussiert auf Wirtschafts- und Unternehmensthemen in schwierigen Corona-Zeiten, Schenkhut als Polit-Neuling, den Themen wie die Landwirtschaft und das perspektivische Leben auf dem Land nahe lagen, sowie Polit-Profi Lagosky, seit 29 Jahren von der Kommunal- bis zur Bundespolitik im Einsatz mit dem Schwerpunkt auf Sozial- und Arbeitnehmerthemen. Eines, und da sprach Schenkhut wohl allen Christdemokraten im Saal aus der Seele, sei allen Kandidaten gemein: „Wir haben den Wahlkreis seit 64 Jahren nicht mehr direkt gewonnen. Das wollen wir ändern.“